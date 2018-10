Verdenscupen er som skapt for Klæbo, men selv frykter han en russer

Saken oppdateres.

MOLDE/FORNEBU: – Så når våren kommer på nytt, er du verdenscupvinner igjen?

Spørsmålet er begrunnet med at verdenscupprogrammet den kommende sesongen er stappet med sprintrenn. Ellers bare en 30 kilometer og femmil. Johannes Høsflot Klæbo er sprinter. Han får 13 sprintmuligheter i vinter.

– En gavepakke til Klæbo, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn til Aftenposten.

Klæbo svarer på spørsmålet:

– Hehehe. Det får vi nå se på, sier han kledelig beskjedent.

– Bolsjunov kommer til å bli tøff, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo Født: 22. oktober 1996 Fra: Trondheim Bor: Trondheim Klubb: Byåsen IL Meritter: 3 OL-gull fra Pyeongchang, 14 verdenscupseiere (han har bare startet 31 renn i verdenscupen), 1 VM-bronse (Lahti, sprint), 3 gull fra junior-VM og tre NM-gull.

Den jevngamle russeren imponerte også sist sesong. Han kom hjem med tre sølv og bronse fra OL i Pyeongchang og er representant for en ny generasjon russiske langrennsløpere. Klæbo vant tre OL-gull og verdenscupen sammenlagt.

– Men jeg skal innrømme at jeg smilte da jeg fikk se programmet for verdenscupen. Jeg er best på sprint. Så det er ikke tvil om at rennprogrammet passer meg bra. Men det beste passer bra når man er i slag.

Sponsorere, videoblogg og trening

Vi er litt usikre på om 22-åringen tenkte på Aleksandr Bolsjunov, motbakker og VM-gull da klokken ringte hjemme hos ham 05.00 torsdag morgen. Trolig gjorde han det. For Johannes Høsflot Klæbo sto disiplinert opp, tok på seg rulleski og trente i to timer. Deretter var det strake veien til Værnes sammen med pappa/manager Haakon Klæbo og bror/videobloggprodusent Ola. Fly til Oslo. Nok et sponsoroppdrag med påfølgende pressemøte.

Men han blir ikke verdens beste skiløper av å stille opp for sponsorer eller produsere videoblogger på Youtube. Han må trene. Mye.

Derfor – nok en transport og nok en treningsøkt etter at alle journalistene hadde spurt seg tomme, nikket til svarene og sjekket at alle Klæbos uttalelser var lagret på den smarttelefonen.

Til slutt: retur til Trondheim.

90 prosent nei

Johannes Høsflot Klæbo er en skikkelig kar. Han skulker ikke trening. Men det hadde han blitt nødt til dersom han skulle ha sagt ja til flere av forespørslene som skaper varmgang i innboksen.

– Vi må si nei til minst 90 prosent av alle som spør, sier pappa Håkon Klæbo.

Han har gått ned i 50 prosent stilling for å være sønnens manager. Men slår fast at han jobber 100 prosent som manager og fortsatt 50 prosent i sin gamle jobb.

Jobber hundre prosent gjør også han som skal prestere. Han som skapte sin egen motbakketeknikk i klassisk. Nå heter det bare Klæbo-klyv. Etter presentasjon av VM-genseren på Fornebu torsdag ettermiddag, fikk han selvfølgelig spørsmål om hvilken ny oppfinnelse han hadde for kommende sesong.

Medievant og litt hemmelighetsfull, svarer han:

– Jeg har ikke noe ess i ermet ennå.

– Hva tenker du om at andre løpere allerede har begynt å kopiere dine klyv opp motbakkene?

– Det er vel slik det fungerer. Hvis du gjør noe som viser seg å ha effekt, så skal alle gjøre det. Men akkurat det tenker jeg ikke så mye på. Det er bare å gjøre det så godt som jeg kan.

Små eksperimenter

Klæbo forklarer at han sammen med sin morfar og trener Kåre Høsflot gjør noen små eksperimenter. Det er fortsatt morfar som er sjefen når det blir snakk om trening. 75-åringen er den betrodde.

– Morfar liker å prøve nye ting. Jeg jobber jo hele tiden for å bli bedre. Det hender at man får for seg at det er et grep som gjør at jeg kan gå fortere. Noen ganger går det fortere og andre ganger er det helt krise.

Det er også sammen med morfar at han setter opp de rennene som han skal gå. Selv vil han gå så ofte som mulig, men det kan hende at han kommer til å droppe ut innimellom.

– Vi har grovplanen klar. Det er ikke tatt noen beslutning om Tour de Ski, og det er VM som er det store målet for sesongen.

Derfor er det best mulig form inn til vinterens store høyde punkt, VM i østerrikske Seefeld, som bestemmer. Det kan komme til å gjøre noe med hans muligheter til å vinne verdenscupen sammenlagt. Han gikk heller ikke Tour de Ski sist sesong, men vant verdenscupen likevel. Det kan Klæbo takke en førjulssesong som var helt unik.

Han vant alle rennene han gikk unntatt 15 kilometer jaktstart i Kuusamo.

Og dermed omtrent erklært som det største som har skjedd i norsk langrenn siden Petter Northug.

Likevel sitter han og er beskjeden.

– Det er det som er artig med toppidretten og samtidig så brutalt. Det kan gå begge veier. Plutselig så kan det være slik at jeg skal se VM på TV-en hjemme. Det viktigste er å komme i slag.