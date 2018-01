Iversen med nådeløs dom over Northugs fiaskorenn

Vi skal være innmari glad for hver dag Northug orker

Større interesse for friluftsliv øker presset på hjelpemannskaper

- Vi øver hver kveld. Det som skjer her, det er live

Så mye koster det å kjøre for fort i år

Aglen: - Gjør dette for å redde sitt ettermæle

Irans utenriksminister invitert til EU for å drøfte protester

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME: Ingen vet når karrièren er over, men slutten kan være faretruende nær. Jeg håper det er snakk om år, men slik han presterer om dagen kan det skje i løpet av uker.

I pressesenteret på toppen av monsterbakken var det ikke nedtelling til kvinnenes Tour de Ski-finale som var samtaletema søndag formiddag. Fra en svensk nettside fulgte de aller fleste tremila fra den skandinaviske cupen i Piteå.

Northug hang med i tetpuljen den første mila. Deretter var det slut – som svenskene sier det.

På slutten hadde han naturligvis gitt opp, men 48.-plass, over fem minutter bak, var smertefullt å se på. Det var som prologen på Lillehammer tidlig i desember. Da forsøkte Northug så godt han kunne, men han var rett og slett ikke god nok.

Det er i slike stunder vi lengter tilbake. Til triumfene i Falun og ikke minst det han presterte noen kilometer unna monsterbakken i 2013, da han vant VM-gull på 15-kilometer individuell start i Val di Fiemme. Kanskje hans aller mest imponerende prestasjon i karrièren.

Øyeblikkene han har levert siden det spektakulære gjennombruddet i 2006 er så mange at det ikke er plass i denne spalten. De aller sterkeste kommer fra skiløypa, når Northug har knust konkurrentene, som oftest på slutten av løp. Også utenfor sporet har han vært i stand til å engasjere både nordmenn og svensker på et imponerende vis.

Dersom innsatsen hans i Piteå er en indikasjon på hvordan han vil prestere i NM kommende uke, tyder mye på at han har gjort sitt. Det kan godt være at Northug rett og slett ikke lenger er god nok til å kjempe i verdenstoppen. I pressesenteret i Val di Fiemme ble det spekulert i om 32-åringen i det hele tatt kommer til å møte opp under NM i Hamar.

Uansett om han møter opp, blir hjemme i Trøndelag eller tar en svipptur til Syden, vi vet aldri med Petter Northug, kommer langrennsdiskusjonene den kommende uka til å handle om ham.

Hver dag Petter Northug fortsatt signaliserer at han satser på toppnivå, vil det bli slik. Det skyldes historikken hans de siste tolv årene og måten han har rørt, sjokkert, engasjert, imponert og provosert befolkningen både i Norge og Sverige på.

Petter Northug kan avslutte karrièren når som helst og bli stående som en av landets største idrettsutøvere i historien. Mulighetene for livet etterpå er uante, på godt og vondt. Den dagen han gir seg, vil de to siste stusslige årene være glemt.

Det som blir sittende sterkest igjen er gjennombruddet under NM på Kongsberg, VM-jubelen på hjemmebane i 2011 og comebacket som mesterskapskonge i Falun, i tillegg til sakene som gjorde ham kontroversiell. Deriblant den forferdelige fyllekjøringen, som blir hengende ved ham som karrierebunnpunkt.

At han maktet å komme tilbake i Falun i 2015, gjorde Northug komplett og uangripelig som langrennsløper. Derfor ser jeg på tiden etterpå som ren bonus. Han presterte brukbart i 2016-sesongen, sviktet totalt i fjor og har hatt en katastrofal vinter så langt i år.

Det er på bakgrunn av dette jeg mener vi skal være glade for hver dag Northug orker å satse for fullt. Den dagen karrièren er over, kan han gjøre hva han vil, og vi vil lengte tilbake.

Til den tiden da en Tour de Ski-finale ble satt i skyggen av en langrennsløper fra Mosvik som ble nummer 48 i et skirenn i Nord-Sverige.

Da Thomas Alsgaard gjorde sine forsøk etter at han hadde lagt opp, skapte han en forventning hos TV-seerne om at et eller annet spesielt skulle skje. Slik blir det også med Northug om han velger å gjøre comeback, bare i langt sterkere grad. Men det blir uansett ikke det samme som nå.

Northug ser pr. i dag ut til å være sjanseløs på en plass i OL, men han forsøker i hvert fall. Når han ikke lenger gjør det, kommer det til å bli et stort savn. Ikke først og fremst fordi han har vært en fremragende skiløper. Den posisjonen har Johannes Høsflot Klæbo allerede overtatt. Men landets største kjendis kommer ikke lenger til å være langrennsløper.

Nå kan vi fortsatt diskutere, rakke ned på, spekulere rundt og hylle Petter Northug. Den dagen han gir seg, er det bare hyllesten igjen.

Og en følelse av tomhet.