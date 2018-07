Vibeke Skofterud er død: Slik hedres hun av utenlandske konkurrenter

To til sykehus etter at bil med campingvogn kjørte av veien

Saken oppdateres.

Søndag kom den tragiske nyheten: Vibeke Skofterud er død etter en vannscooterulykke.

Kondolanser og hyllester har strømmet inn fra det norske idrettsmiljøet. Også utenlandske konkurrenter har mottatt nyheten med sorg.

– Veldig sjokkerende. Det er en sjokkhistorie, sier den tidligere finske langrennsløperen Aino-Kaisa Saarinen til Ilta-Sanomat.

Mimrer tilbake til siste møte

Saarinen husker godt sitt siste møte med Skofterud. Det skjedde i Pyeongchang. Saarinen var i gang med sitt siste OL, mens Skofterud var på plass som Eurosport-ekspert.

– Jeg trente i OL-løypene da jeg hørte en velkjent stemme. Vibeke ropte at jeg burde nyte å gå oppover bakkene med fysikken til en toppidrettsutøver. For henne var det ikke så enkelt lenger, forteller Saarinen.

Selv hadde Skofterud lagt opp som langrennsløper i 2015. Før det hadde hun vært en høyt verdsatt person i det internasjonale langrennsmiljøet. Saarinen beskriver Skofterud som en «sosial og snill» person.

– Man fikk alltid varm kontakt med henne.

Saarinens tidligere lagvenninne Riitta-Liisa Roponen er enig.

– Vibeke var en snill, positiv og klok person. Tragedien rører meg dypt. Jeg føler med familien hennes, sier Roponen.

– Ufattelig og tragisk

Emil Jönsson og Anna Haag har også reist rundt på verdenscuprenn med Skofterud i en årrekke. Langrennsparet er triste over søndagens nyhet.

– Et fantastisk livsglad menneske og utøver har forlatt oss. Helt ufattelig og tragisk. Alle tanker går til hennes familie og venner, hilser de i en tekstmelding til Expressen.

Den svenske skistjernen Charlotte Kalla har også sendt ut en hilsen.

– Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg. Det føles ubehagelig og vanskelig å ta innover seg at et så livsglad, positiv og energifull idrettsvenninne som Vibeke Skofterud ikke lenger er med oss.