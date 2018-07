Vibeke Skofterud omkom i ulykke: Slik var hennes langrennsliv

Gaula stengt for fiske på grunn av varmen

Saken oppdateres.

Søndag ble det kjent at tidligere langrennsløper Vibeke Skofterud (38) omkom i en vannscooterulykke natt til søndag.

Langrenns-Norge er i sorg etter nyheten.

Skofterud, fra Slitu i Eidsberg, var i en årrekke en av Norges mest profilerte langrennsløpere.

Høydepunktet kom kanskje under OL i Vancouver i 2010, da Skofterud vant stafettgull sammen med Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen.

Året etter fulgte hun opp med stafettgull under VM i Holmenkollen. I tillegg var hun med på stafettlaget som vant gull i 2005.

Skofterud ga seg som langrennsløper i 2015, men hun forlot ikke miljøet. Under vinterens OL i Sør-Korea jobbet hun som langrennsekspert for Discovery.

Vibeke Skofterud Født: 20. april 1980 (38 år) Død: 29. juli 2018 Idrett: Langrennsløper Aktiv i kvinnelandslaget: 1999–2014 La opp i august 2015 Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011) og NM-gull sprint fristil (2002) 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). Skofterud ble søndag funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal.

Skilte seg ut

Som langrennsløper var Skofterud en som skilte seg ut. Hun kom inn i langrennseliten som et friskt pust på begynnelsen av 2000-tallet.

Hun hadde tatoveringer og piercinger, og hun var ikke redd for å si hva hun mente.

– Uten at det er noe galt med det: Langrenn på den tiden var Hilde Gjermundshaug Pedersen og Åsnes ski. Norgeshistorie og trauste folk. Så kom jeg, litt mer rocka, liksom, sa hun i et lengre Aftenposten-intervju i 2015.

Der snakket hun også om en karrière som i tillegg til de store oppturene, var preget av tunge perioder med motgang. Skofterud slet mye med skader frem til hun til slutt bestemte seg for at nok var nok for tre år siden.

Skofterud har satt dype spor i Langrenns-Norge. Mange av dem som kjente henne, trekker frem at hun ikke bare var en god langrennsutøver, men en som spredte mye glede. Les reaksjoner her.