Vidåpen kamp om landslagsjobben: Her er noen av de aktuelle navnene

Verken Fredrik Aukland eller Guri Hetland søkte, og det er helt åpent hvem som kommer til å ende opp som ny landslagssjef i langrenn etter Vidar Løfshus.

Begge de to nevnte var ønsket som søkere, men har gitt beskjed om at de ikke er aktuelle for jobben.

Det er ikke kjent hvor mange av de 30 på søkerlisten som blir kalt inn til intervju i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi er ikke der at vi har noe å kommunisere. Det har gått i ett etter verdenscupfinalene i Canada, sier Torbjørn Skogstad, lederen i langrennskomiteen til NTB.

Det er langrennssjef Espen Bjervig som kjører rekrutteringsprosessen på vegne av Norges Skiforbund, men Skogstad og langrennskomiteen har sagt seg villig til å være med i prosessen.

Bjervig har sagt at han håper å kunne gjennomføre flesteparten av intervjuene i forkant av påsken, og at han håper å lande ny landslagssjef innen utgangen av mai.

Nei fra mange

Dette er noen av de aktuelle navnene som har versert i mediene og i miljøet:

Trond Nystad: Har bekreftet at han er søkt. Skal han få jobben må han flytte til Norge til med familien. Det er et krav at landslagssjefen må ha nær tilknytning til Oslo. Der er også et spørsmål om Norges Skiforbund er villig til å ansette Nystad så tett inntil den siste dopingskandalen i Østerrike. Nystad sa opp jobben i Østerrikes skiforbund etter skandalen som ble rullet opp under ski-VM i Oslo, og enkelte mener at Nystad ikke er riktig mann akkurat nå. NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn er av den oppfatningen. Det er ikke sikkert at siste ord er sagt rundt den problemstillingen.

Thomas Alsgaard: Mange i miljøet har nevnt ham som en mulig kandidat. Men etter det NTB kjenner til har han ikke søkt stillingen.

Petter Løvberg: Landslagstreneren i svømming skal også ha vært et ønsket navn på søkerlisten, men heller ikke han skal ha endt opp med å søke.

Eirik Myhr Nossum: Herrelandslagstreneren har sagt at stillingen er interessant på sikt, men at han ønsker å fortsette i den stillingen han har. Han er også ønsket med videre som trener av løperne.

Arild Monsen: Sprintlandslagstreneren trives best i felten og har sagt at han ønsker å fortsette i den stillingen han har. Det vil også løperne at han skal.

Rikard Grip: Svensken ga seg akkurat i tilsvarende jobb i Sverige, men skal ikke ha søkt jobben i Norge.

Morten Aa Djupvik: Den tidligere herrelandslagstreneren bekrefter overfor NTB at han ikke har søkt stillingen.

Håvard Tjørhom: Den tidligere toppidrettssjefen bekrefter overfor NTB at han ikke har søkt stillingen.

