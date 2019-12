Vinneren om Tour de Ski-utviklingen: – Det er ikke lenger så interessant

Ny nedtur for Jansrud - pallplassen glapp for Kilde

Saken oppdateres.

Etter første Tour de Ski-etappe er Sergej Ustjugov den største russiske favoritten til å slå et kobbel av norske løpere som vil jage ham til siste meter opp Monsterbakken i Cavalese.

Han er tilbake. Den russiske bamsen, som vant Tour de Ski for tre år siden, ble nektet deltagelse i OL for snart to år siden og som har slitt i perioder av karrieren viste frem styrke da han rykket på den siste runden.

27-åringen fra Mezjduretsjenskij gikk ifra og vant den første etappen foran fjorårets vinner Johannes Høsflot Klæbo.

Mindre interessant

Etterpå gjorde han det klart at slik rennprogrammet er lagt opp i Tour de Ski, kommer det til å bli vanskelig å slå det største norske håpet.

– Etter min mening har Tour de Ski mistet en del av det som jeg syntes var interessant. Ikke minst langløpet mellom Cortina og Toblach. Tour de Ski er ikke så interessant for meg nå som det var før, forteller Ustjugov etter rennet i Lenzerheide via det russiske lagets pressesjef og tolk Max Volkov.

Han ble spurt om han var kritisk til måten FIS har organisert Tour de Ski. Da rister han på hodet, smiler og sier:

– Nei, nei, ikke kritisk. Men før var det mer interessant. Det ser kanskje bedre ut på TV, men for utøverne er det ikke så interessant.

Tour de Ski 2019/20 LENZERHEIDE: Søndag 29. desember: Sprint fristil, kvinner og menn Mandag 30. desember: Hviledag TOBLACH: Tirsdag 31. desember: 10 km fri kvinner, 15km fri menn Onsdag 1. januar: 10 km jaktstart klassisk kvinner, 15 km jaktstart klassisk menn Torsdag 2. januar: Hviledag VAL DI FIEMME: Fredag 3. januar: 10 km klassisk kvinner fellesstart, 15 km klassisk menn fellesstart Lørdag 4. januar: Sprint kvinner og menn, klassisk Søndag 5. januar: Finalen opp Monsterbakken Alpe Cermis. Den blir i år arrangert som en fellesstart mens den tidligere var organisert som en jaktstart hvor første mann eller kvinne på toppen var vinner av Tour de Ski

Selv om han vant en fellesstart, gjør han det klart at flere sprinter og flere fellesstarter ikke taler til hans fordel. Han trener, tyske Markus Cramer, gjør det helt klart at Klæbo har en stor fordel med sine sprintegenskaper.

– Skal Ustjugov ha en sjanse i det hele tatt, så kan han ikke dumme seg ut på sprinteren. Det har ikke gått så bra for ham på disse distansene tidligere i sesongen, sier Cramer til Aftenposten.

Ønsker ikke langløpene tilbake

Johannes Høsflot Klæbo gikk inn til annenplass og slo den andre store russiske utfordreren Aleksandr Bolsjunov med en tiendedel. Han vil ikke gå med på at Tour-programmet er som skreddersydd for hans løpertype.

– Når du ser hva han presterer i dag, så er jeg i hvert fall ikke sikker på det. Han vant jo en 15 km skøyting i Toblach i fjor. Men jeg vil ikke ha et langløp. Det trenger vi ikke.

Han svarer litt avvikende når han får spørsmål om tour-programmet på mange måter er perfekt for ham.

– Slik det er lagt opp nå, tror jeg det blir jevnere resultatliste inn mot den siste dagen og racet opp den siste bakken, sa Klæbo. Han var sist ut av medieområdet og tok seg god tid til å skrive autografer og ta selfier før han forlot stadion. Det siste han gjorde var å spille inn et lite intervju til sin egen videoblog. Kameramann var pappa Haakon Klæbo.

Passer for begge to

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn innrømmer at konkurranseprogrammet i Tour de Ski kan være stang inn for Klæbo. Men han mener samtidig at Ustjugov kan takle det fint.

– I utgangspunktet passer Tour de Ski, slik det er nå, veldig bra for Klæbo med fellesstarter og sprinter. Men jeg vil likevel ikke gå med på at det ikke passer for Ustjugov. Han er litt i samme kategori som Klæbo. Han er god på fellesstarter og anstendig i sprint. I tillegg er han god på den siste klatreetappen til tross for at han er stor og tung, sier Torgeir Bjørn til Aftenposten.

– Men for all del, når langløpet er borte og intervallstartene er færre, så passer det Klæbo godt, sier NRK-eksperten.

Han mener at dersom det er noen av utfordrerne som har fått et program som passer dem dårlig, så er det Ustjugovs lagkamerat Aleksandr Bolsjunov.

Det som er sikkert, er at Klæbo sammen med stort sett alle norske løpere på startstreken ikke gjorde seg bort. Det hele kan se ut som en landskamp mellom Russland og Norge ispedd Iivo Niskanen og Dario Cologna.

Norge og Russland dominerer

Jan Thomas Jensen kom inn i siste liten som erstatter for en syk Sindre Bjørnestad Skar. Han gikk inn til en 8.-plass. Det var bare hans tredje start i verdenscupen. To ganger tidligere på Lillehammer og Beitostølen har han gått på nasjonal kvote og ikke blitt blant de 50 beste.

– Det er slik det er med norske langrenn. Dersom du henter inn en ny løper, så er han kapabel til å ta nivået i internasjonal langrenn. Både Jan Thomas og flere hjemme er i stand til å prestere på dette nivået, sier trener for det norske herrelaget Eirik Myhr Nossum.

Han var imponert over det han presterte. Men mest imponert var han over Martin Løwstrøm Nyenget som gikk inn til en femteplass.

– Han satte nye personlig rekord i verdenscupen. Det gjorde også Jan Thomas. Jeg synes det er moro med løpere som får det til.

Altså: Syv av de 10 første var norsk. 10 av de 18 beste var norsk. Du skal ha is i magen dersom du setter penger noe annet enn en russer eller en nordmann som vinner av Tour de Ski.