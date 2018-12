Vinneren svarte freidig om hvem som er forbildet hennes

Hit kommer kitere fra hele verden. Og selve konkurransen er en fryd for øyet.

Starter innsamlingsaksjon for savnede Odin (18)

Mest lest hos Trd.by i november: Nytt utested åpnet i Trondheim

Tøff dag for Anna i Tour de Ski: – Kjente fra start av at det ble tungt

To Fana-stjerner tok gull. Den tredje synes landslagsløperne må trene mer.

Mest lest hos Trd.by i november: Nytt utested åpnet i Trondheim

Saken oppdateres.

TOBLACH: Natalia Neprjajeva leder Tour de Ski etter at to renn er avviklet. Søndag ettermiddag vant hun 10-kilometeren tre tiendedeler foran Ingvild Flugstad Østberg i Toblach. Dermed drar hun videre i verdenscupen med en ledelse på 23 sekunder til Jessica Diggins og 28 sekunder til Østberg.

Russisk kvinnelangrenn har slitt i mange år, men er nå tilbake med en tyngde langrennsverden ikke har sett maken til siden 1990-tallet. Da blir de interessante også for norske journalister.

Fikk du med deg denne? For tre uker siden tvilte han på om han skulle være med. Nå går Klæbo for å vinne

Intervju via tolk

Med tolk på slep tok derfor Tour-lederen seg tid til å svare den lille gjengen med norske journalister i Toblach.

Hun gjorde det klart at hun sikter høyt. Helt til topps.

– Jeg har virkelige gode sjanser til å vinne, sa hun via sin tolk.

Hun ble også spurt om hvem hun anså som sine tre hardeste konkurrenter.

– Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker bare på å gå fort i hvert renn, sa hun med et beskjedent smil.

Til slutt måtte fikk 23-åringen spørsmålet om hvem som hadde vært hennes forbilde og inspirasjon. Det svaret var ikke like selvfølgelig. Uten å nøle ett sekund svarte hun:

– Meg selv, sa hun, smilte igjen og forlot kjapt de norske mediene.

Østberg smilte igjen

Ingvild Flugstad Østberg var skikkelig forbannet etter å ha røket ut i kvartfinalen i den innledende sprinten lørdag i Toblach. Dagen etter var det smil helt rundt til tross for at det var tre små tiendedeler som skilte henne fra seier.

– Det er kjedelig å være så nær førsteplassen, men det ødelegger jo ikke for at dette var et veldig bra løp, sa hun etterpå.

Hun kunne fortelle at det ofte kommer et skikkelig godt løp etter et dårlig.

– Jeg vet ikke helt hvorfor det er slik. Det var jo ikke slik at jeg kom sur og grinete til start i dag. Jeg var irritert i går etter løpet, men det ristet jeg fort av meg.

Før Tour de Ski har Østberg stadig oftere blitt nevnt som favoritt til å vinne Tour de Ski i fraværet til Therese Johaug og Charlotte Kalla.

Det er fortsatt målet og derfor var det ekstra viktig å få til et skikkelig godt løp denne søndagen før hele Tour-feltet tar fri nyttårsaften. Neste konkurranse er sprint i Val Müstair tidlig 1. nyttårsdag.