Vurderte å legge opp sist vinter – nå er Røthe tilbake som vinner: – Det er litt rørende

BEITOSTØLEN: Vossingen vant søndag 15 kilometer fristil under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Det rørte både lagkamerater og støtteapparat. Seieren var en enorm opptur og lettelse for Røthe.

Etter lang tid med plager fikk 30-åringen i desember i fjor diagnosen spondyloartritt, som er en fellesbetegnelse for revmatiske sykdommer, blant annet Bekhterevs sykdom.

Fjorårssesongen var ødelagt. Kroppen fungerte ikke. Da de norske langrennsløperne satte seg på flyet til OL i Pyeongchang, måtte Røthe bli hjemme.

Sjur Røthe Født: 2. juli 1988 Klubb: Voss Meritter: VM-gull stafett 2013, VM-bronse 30 km skiathlon 2013, 2 NM-gull, 1 verdenscupseier

Måtte stå opp på natten

– Da de andre var i OL og kjempet om gjeve medaljer, så satt jeg i sofaen eller lå på ei gymmatte for å forsøke å tøye ryggen opptil flere ganger om dagen. Jeg var hos fysioterapeuter og ble knadd. Jeg svømte i basseng for å gi kroppen varme. Jeg våknet om natten en del ganger, fordi jeg slet med å ligge. Jeg sto opp og måtte gå en runde i leiligheten, før jeg gikk tilbake i sengen for å få sove litt til. Det var mye trøbbel og dritt, fortalte en lettet Røthe etter å ha vunnet 15-kilometeren på Beitostølen foran landslagskameratene Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund.

Han har fortsatt vonde dager. Men riktige øvelser og riktig medisinering har gjort hverdagen mye bedre, både på trening og privat.

Slik var det ikke sist vinter.

– Først og fremst var det vondt. Og så ble jeg irritert på alt og alle rundt meg. Jeg sov lite, batteriet ble fort tomt. Det var mange ting som var dritt, men så fikk jeg hjelp av fysioterapeuten vår, Espen Sjåberg. Vi forsøkte mange øvelser, for å finne en vei som kunne fungere bedre og bedre. Det ble også forsøkt forskjellige medisiner, for å finne ut hva som fungerte. Nå har jeg funnet en løsning som er levelig, jeg kan fungere 100 prosent.

Langrenn på Beitostølen søndag:

Menn, 15 kilometer fri teknikk: 1) Sjur Røthe, Norge 33.45,7, 2) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.11,1 min. bak, 3) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.11,8, 4) Hans Christer Holund, Norge 0.39,0, 5) Chris André Jespersen, Norge 0.45,7, 6) Jan Thomas Jenssen, Norge 1.01,6, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 1.07,8, 8) Harald Østberg Amundsen, Norge 1.09,3, 9) Vebjørn Turtveit, Norge 1.10,2, 10) Mathias Rundgreen, Norge 1.10,5. Kvinner, 10 kilometer fri teknikk: 1) Therese Johaug, Norge 24.21,5, 2) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.26,0, 3) Sadie Bjornsen, USA 1.45,9, 4) Tiril Udnes Weng, Norge 1.48,9, 5) Helene Marie Fossesholm, Norge 2.16,9, 6) Alenka Cebasek, Slovenia 2.19,9, 7) Silje Øyre Slind, Norge 2.50,0, 8) Hedda Østberg Amundsen, Norge 2.57,2, 9) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 3.01,6, 10) Eva Urevc, Slovenia 3.10,8. (©NTB)

NM ble vendepunktet

Røthe ble gradvis bedre. 7. april vant han 50-kilometeren under NM. Det reddet trolig landslagsplassen og kanskje også karrieren.

– Hvor nær var du å legge opp?

– Hvis ikke kroppen hadde fungert til NM, er det ikke sikkert jeg hadde stått her og gått på ski i dag. Jeg opplevde enorm støtte blant de andre løperne på laget. Og jeg fant en indre motivasjon, jeg ønsket ikke å gi meg med en kropp som var dårlig. Jeg mente selv at jeg hadde ting ugjort i skisporet. Jeg ville få kroppen til å fungere igjen.

– Har du fortsatt mange vonde dager nå?

– Innimellom. Men de er langt færre enn i fjor og det plager meg ikke veldig. I nedre del av ryggen er det to punkter som er vonde.

Uansett hvor Sjur Røthe reiser, har han med seg ei gymmatte.

– På den gjør jeg mage- og ryggøvelser. Enkle øvelser som gjør at jeg har kontroll på mage og rygg. Det høres kanskje snodig ut, men det fungerer.

Landslagssjefen rørt

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum erkjente at han var rørt da Røthe gikk inn til seier.

– Det er ekstremt gledelig å se Sjur Røthe på toppen av seierspallen. Det er faktisk litt rørende. Jeg vet hva han var gjennom på denne tiden i fjor. Da var både vi og han søkende på hva det var som skjedde med ham. Nå er det mer kontroll, Sjur har hatt en mer harmonisk treningshøst og fått gjøre det han skal. Det er sjelden Sjur vinner ei treningsøkt, men han er et konkurransemenneske.

Han vant 15-kilometeren på Beitostølen. Men det store målet er femmila i Seefeld-VM.