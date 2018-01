Weng fikk trøst av kjæresten etter fallet: – Det satt litt i

Som et spøkelse løp jeg gjennom 2017

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME/KRISTIANSAND: – Man må bare glemme det. I dag er en ny dag, og det er bare å se fremover, sier Heidi Weng til pressen i Val di Fiemme fredag.

Det er gått et døgn siden fadesen på oppløpet i Oberstdorf. Weng falt 50 meter før målstreken under en jevn spurt med Ingvild Flugstad Østberg. Etter målgang forsvant en meget skuffet Weng, uten å snakke med verken presse eller lagvenninner.

– Det var ingen dårlig stemning mellom oss. Det er ikke Ingvild jeg er sur på, for det er kun min egen feil, sier Weng, som legger til at hun fikk gratulert Flugstad Østberg med seieren litt senere på dagen.

– Det var hyggelig å se ham igjen

Samme kveld fikk hun også et møte med kjæresten Kjetil Nygård, og fikk noen trøstende ord.

– Jeg møtte kjæresten min i går. Det var ikke noe langvarig opphold akkurat, men jeg fikk en klem, og det var hyggelig å se ham igjen, sier Weng.

Hun innrømmer at fallet preget henne i timene etter løpet.

– Jeg var skuffet, og for det andre synes jeg det var forferdelig håpløst og flaut. Det satt litt inne at jeg trodde jeg skulle vinne, og så klarer jeg å tryne. Det satt litt i, men det går fort over, sier Weng.

Foran de to siste etappene av Tour de Ski har Weng 57 sekunder å ta igjen på ledende Flugstad Østberg. Men å snakke om sammenlagtseieren er ikke den norske ulykkesfuglen veldig interessert i.

– Alt kan skje

– Jeg føler at journalister har spurt fra dag én hvordan dette skal gå. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har lyst på en etappeseier, og hadde muligheten i går. Så får vi se. Det er en ny mulighet i morgen, og alt kan skje, sier Weng.

Ingvild Flugstad Østberg hadde full medfølelse med sin gode venninne.

– Det var forbannet kjedelig. Det er ikke noe morsomt når noen har uhell, og hun sa vel det selv også at hun synes det var kjedelig, sier Østberg.

Hun ser fortsatt på Weng som favoritt i sammendraget i touren.

– Det er to fine etapper for Heidi nå, og hun har hentet mye på disse etappene tidligere, spesielt i bakken. Så det tror jeg hun skal ta med knusende ro, sier lederen av Tour de Ski.

Lørdag er det 10 kilometer klassisk fellesstart som står på programmet for jentene, før monsterbakken skal klatres søndag.