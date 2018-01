Weng forklarer hvorfor hun stormet ut av stadion

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Det ble en tung dag i Tour de ski for Heidi Weng.

Da hun krøp opp på siden av ledende Ingvild Flugstad Østberg på oppløpssiden så det veldig lyst ut, både med tanke på etappeseieren og å tette luken i Tour-sammendraget.

Men plutselig falt Weng, og hun måtte slukøret gå i mål på en tiendeplass.

Østberg kom for å gi en trøstende klem, men Weng ville ikke. Hun stormet ut fra målområdet og gikk opp i annen etasje i smøretraileren.

Etter en lang stund ga hun til slutt et intervju fra bilvinduet før avreise fra stadion.

Hun var imidlertid ikke preget av nedturen.

– Det går veldig greit. Da jeg kom i mål syntes jeg det var kjempeflaut. Det var det som var det verste, at det var flaut, sier Weng.

Spennende avslutning på touren

Det var ikke noe problem at det var Østberg som ville gi henne klemmen.

– Jeg hadde ikke tatt imot trøstende ord fra noen som helst, jeg hadde bare lyst til å være litt i fred og tenke meg om noen ganger. Det må man få lov til der og da, for jeg var veldig flau, sier Weng.

Nå er hun 57 sekunder bak Østberg i sammendraget før de to siste etappene av Tour de ski. Weng har imidlertid en fordel i at det er den fryktede monsterbakken som er sisteetappen.

– Jeg tenker ikke så mye på sammendraget. Jeg hadde en uflaksdag fra start til mål, med fall og brekt stav. Jeg får ikke gjort noe med det, sier Weng. Østberg på sin side sier at hun trenger halvannet til to minutter på Weng før den siste etappen.

– Det kan godt være det, sier Weng.

Fikk vondt av Weng

Selv om Østberg var veldig glad for egen seier og prestasjon, synes hun det var veldig kjedelig at seieren kom på den måten som den gjorde.

– Jeg fikk med meg at Heidi var på vei opp på siden min og at hun trynet. Det var nesten så jeg stoppet selv, for jeg fikk så vondt av henne. Det er veldig kjedelig når det skjer, sier Østberg.

– Det var ikke så mye respons, men det skjønner jeg jo. Jeg hadde bare lyst til å si at jeg synes det var utrolig kjedelig at hun trynet, og at jeg skjønner at hun er lei seg for det. At hun ikke hadde lyst til å få en klem av meg der og da skjønner jeg godt.

– Hva betyr dette for sammendraget?

– Det gjør det jo enda mer spennende, det gjør det absolutt. Jeg trenger mer enn det totalt sett, men jeg må bare karre til meg de sekundene jeg kan og kjempe for en god sammenlagtplassering. Det er for lite enda til å slå henne.