Weng-tvillingene vant NM-gull

Saken oppdateres.

21-åringene gikk kontrollert på de fire første rundene i fri teknikk, men så satte Tiril opp farten på sin siste runde og sende søsteren Lotta ut på ankeretappen med 5,2 sekunder ledelse på Oppdals Silje Øyre Slind.

I mål var avstanden 4,7 mellom Nes og Oppdal. For Oppdal gikk Siljes søster Kari den første etappen.

– Det var spennende. Lotta fikk ikke den store luka fra meg. Det er ekstra gøy å vinne et gull for klubben min, og det er også artig at vi er tvillinger, sa Tiril Udnes Weng til NRK.

– Lagsprint i fri teknikk er det kanskje den øvelsen som passer oss best, sa ankerkvinnen Lotta Udnes Weng.

Maktet ikke holde følge

– Vi er kjempefornøyde. Målet var å holde med helt inn til mål, men det klarte vi ikke, sa Oppdals Silje Øyre Slind etter sølvplassen.

Sammen med søsteren Astrid tok Silje og Kari Øyre Slind gull i stafett under NM i Røros i 2015.

Ingvild Flugstad Østberg spurtet Gjøvik inn til 3.-plass, men var solide 13,0 sekunder bak.

Kathrine Harsem kom i mål tidelen bak på 4.-plass for Varden Meråker.

Lillehammer, Kvaløysletta, Strindheim og Gjerdrum kom inn på de fire neste plassene. (NTB)