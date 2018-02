Ankermann Svendsen var utrøstelig etter OL-fiasko. Nå hylles han for revansjen.

Tre ungdommer sto for nesten halvparten av all vold og trusler i Stjørdal i fjor

PYEONGCHANG: Kontrastene fra sist gang Emil Hegle Svendsen (32) gikk en ankeretappe for Norge i OL er stor.

Tirsdag kveld i Pyeongchang: En sprudlende Svendsen bare gliser og gliser. Hans andre medalje på tre dager.

22. februar 2014 i Sotsji: Alt var bare like nattsvart som himmelen over flomlysene. «Du kan kalle det en tragedie». Han hadde gått ankeretappe på det norske stafettlaget på den siste konkurransedagen. Norge kunne vinne gull. Det kan være så lett og så vanskelig. Det var vanskelig. Han sviktet. Måtte gå strafferunde og Norge ble nummer fire.

To gull – men skuffelsen

Helt frem til da hadde OL vært en stor seier. Han kunne reise hjem med to gull. Men der og da var han utrøstelig. Vinnerskallen fra Trondheim hadde sviktet alt og alle følte han. Trøstende ord fra trenere, ledere og lagkamerater hjalp ikke.

– Jeg er veldig glad for at vi hadde ham på sisteetappe. Emil har vært i den situasjonen før. Han er taktisk god, synes jeg. Han er god i spurt. Jeg tror det var viktig for ham å få prøve seg igjen for å bli kvitt litt av den følelsen og det stempelet han fikk i forrige OL hvor han mislykkes, sier Eurosport-ekspert Ann Kristin Aafedt Flatland.

På mixedstafetten tirsdag fikk han sin revansj. Da begravde han de Sotsji-spøkelsene for alltid. Norge hadde fått et elendig utgangspunkt. Etter at Marte Olsbu og Tiril Eckhoff hadde hatt store problemer på sine skytinger.

Bøs monsteretappe

Men på tredjeetappen gikk Johannes Thingnes Bø et monsterløp og sendte Norge inn i tetkampen igjen. Emil Hegle Svendsen gikk ut på fjerdeplass. Men på siste skyting fikk lagene rundt ham problemer.

Tyskland mistet den klare ledelsen og Italia slet.

Frankrike og Martin Fourcade var derimot i en klasse for seg selv. Franskmannen gikk laget inn til gull han ble Frankrikes mestvinnende olympier gjennom tidene.

– Jeg gikk litt over evne for å ta igjen de foran, og da ble det dessverre litt skjelven. Beklager, sa Eckhoff som mente at det var guttas fortjeneste at det ble sølv.

Vil gå flere ankeretapper

Nå er Hegle Svendsen så offensiv at han kan tenke seg å gå ankeretappen på herrestafetten nok en gang.

Det vil i så fall være den ultimate revansjen for det som skjedde for fire år siden. Formen er god både i løypa og på skytebanen. Humøret er godt, og det er viktig for ham. Han er på offensiven.

Og han er i hvert fall ikke redd for å ta over ankeretappen som Johannes Thingnes Bø har hatt opsjon på de siste par årene.

– Jeg kan tenke meg å gå. Men vi får se hvordan det blir. Det er ikke det som er viktigst for meg som teller, men det som er viktigst for Norge, sa Emil Hegle Svendsen.

Johannes Thingnes Bø kommer inn med replikk.

– Ingen kommentar. Går du inn som vinner av en OL-stafett, blir man legende for livet.

Treneren hadde gitt opp

På pressekonferansen etter løpet var det bare glede. De som satt på scenen smilte, og gjorde det helt klart at de følte det som om de hadde vunnet sølvet. Det mente i hvert fall Egil Kristiansen.

– Jeg hadde gitt opp, innrømmer han.

Og selv om alle vet at uten Johannes Thingnes Bøs gigantiske klyv opp bakkene på sin etappe, ville de gjerne rose det som Emil Hegle Svendsen fikk til.

– Jeg syns han løste ankeretappen bra. Han klarer ikke helt å hamle opp med Fourcade, den beste i verden, men han er tilbake. Jeg tror det blir spennende på guttestafetten, sa Tiril Eckhoff.

Forandrede følelser

Etter bronsen på fellesstarten søndag mer enn antydet trønderen som nå har vunnet syv OL-medaljer, at dette fort kunne bli han siste sesong.

Etter det som har skjedd på slutten av OL er han ikke like sikker.

– Første del var et mareritt. Du tar avgjørelsen om videre satsing på bakgrunn av følelser. Og når du drar med deg slike gode følelser så veier det mye, sier han selv.

De som er rundt ham, mener at han i hvert fall ta ett år til.

– Jeg håper han fortsetter til Östersund. Han er god der, men jeg tror det er han som må bestemme det selv ja, sier Tiril Eckhoff.

Det var nettopp i Östersund at han hadde sitt store gjennombrudd. Under VM i byen ved Storsjön i 2008 vant han to individuelle VM-gull.

Broren Morten Hegle Svendsen er standplasskommentator for Eurosport/TV Norge under dette OL.

– Jeg tror kanskje han føler nå at dette har gått såpass bra at han fortsetter til Östersund-VM der i 2019. Han kan jo avslutte der hvor det hele startet på en måte.