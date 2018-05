Beklager overfor Bjørndalen: – Jeg har gjort en forferdelig feil

Saken oppdateres.

Mange vintersportstjerner har lagt opp denne våren. Skiskytterne Gabriela Koukalová (28) og Ole Einar Bjørndalen (44) er blant dem.

Tsjekkiske Koukalová står med seks VM-medaljer og to OL-medaljer. Hun forteller om sin suksessrike karrière den nye selvbiografien «Jina».

I boken får også Ole Einar Bjørndalen tyn. Den norske skiskytterlegenden beskrives som «feig», fordi han ikke skrev under på et antidopingopprop.

Men nå har Koukalová fått beskjed om at det var en faktafeil. Bjørndalen skrev nemlig under.

– Jeg er veldig lei meg, jeg har gjort en forferdelig feil. Jeg visste ikke at Ole Einar var den eneste norske skiskytteren som skrev under, sier Koukalová til den svenske avisen Expressen.

Overfor Aftenposten bekrefter Bjørndalen at han har fått en beklagelse.

– Ja, det har jeg fått - etter at jeg ba henne sjekke kildene sine, skriver han i en tekstmelding til Aftenposten.

Varsler endringer

Bakgrunnen var et initiativ fra Martin Fourcade og Michal Slesingr. I januar satte de to skiskytterstjernene i gang en underskriftskampanje. Hensikten var å fremprovosere strengere straffer mot det russiske laget, etter en rekke dopingskandaler.

Koukalová hadde inntrykk av at Bjørndalen ikke hadde skrevet under.

– Han skrev ikke under, og det gjorde meg så skuffet. Til og med noen østerrikere droppet å skrive under. Jeg synes det er så feigt, skrev Koukalova i boken.

Men nå som hun har funnet ut at påstanden ikke er korrekt, legger hun seg paddeflat.

– Jeg kommer til å korrigere dette i neste opplag av boken. Bjørndalen var alltid et fantastisk forbilde i skiskytterverden. Jeg er veldig glad for at han viste karakter og skrev under til slutt, sier Koukalová til Expressen.