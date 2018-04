Gråtkvalt Bjørndalen legger opp – avslørte hjerteproblemer

Saken oppdateres.

SIMOSTRANDA/OSLO: Tirsdag klokken 11 annonserte Ole Einar Bjørndalen (44) at han legger opp som skiskytter. Pressekonferansen ble avholdt på klubbhuset i Simostranda.

– Jeg skulle gjerne tatt noen år til, sier en tydelig preget Bjørndalen.

Da Bjørndalen fikk spørsmål om hva han kom til å savne mest, tok han seg en lang tenkepause. Med tårer i øynene svarte han til slutt:

– Jeg kommer nok til å trene likevel. Men det konkurranseøyeblikket – det er det tøffeste.

Dermed er tidenes skiskytterkarrière – med 58 medaljer i OL og VM – over. Bjørndalen fortalte på pressekonferansen at OL-gullet fra Nagano i 1998 vil bli stående som det største øyeblikket.

Avslørte hjerteproblemer

44-åringen innledet seansen med å ønske velkommen til Simostranda. Så begynte han å fortelle om den vanskelige sesongen som ligger bak beslutningen om å legge opp.

Bjørndalen avslørte – for første gang – at han flere ganger har slitt med hjerteflimmer denne sesongen. Ifølge Bjørndalen inntraff den første episoden i sommer.

– Det er ikke farlig, men det er noe ubehag. Jeg fikk det alltid i hviletilstand. Aldri under belastning, så jeg var aldri usikker på om jeg skulle konkurrere eller trene hardt, sier Bjørndalen.

Likevel ble det et forstyrrende element i satsingen frem mot lekene i Pyeongchang – som kunne blitt hans syvende OL. Bjørndalen sier at han kommer til å fortsette å være fysisk aktiv, men at han har besluttet at det ikke går å satse videre på toppnivå.

– Jeg ønsker å trappe ned – etter råd fra helseteamet og familien, forklarer Bjørndalen.

– En vanvittig profil

Bjørndalen debuterte i verdenscupen for 25 år siden – vinteren 1993. Året etter kom OL-debuten på Lillehammer. Det siste OL-gullet kom 20 år etter – på sprinten i Sotsji.

– Det er en legende som nå legger opp. Det er en utøver som har betydd enormt mye for nasjonal og internasjonal skiskyting. Han har vært med å bygge opp sporten, enkelt og greit. En vanvittig profil, sier generalsekretær i skiskytterforbundet Rakel Rauntun til Aftenposten.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn kaller Bjørndalen «banebrytende».

– Det er at han har klart å være på topp i over 20 år. Det er ekstremt. De fleste har en karrière som varer i rundt 10 år, men Ole Einar har vært god i over 20 år. Der skiller han seg veldig ut, sier Bjørn til NTB.

Dette sa han om veien videre

Bjørndalen har tidligere uttalt at han ikke vil hoppe rett inn i en trenerjobb etter at karrièren er over. Tilbudene har likevel strømmet inn.

Skiskytterlegenden fortalte at han gikk mye på ski i påsken, og at det var like gøy som det alltid har vært. Han forteller at han har skaffet seg mye kunnskap om idretten – kunnskap som nå kan brukes på andre måter.

– Jeg håper å få brukt ressursene på noe som er fornuftig – at noen kan få nytte av det. Så får tiden vise hva jeg lander på, sier Bjørndalen til NRK.

Avgående IBU-president Anders Besseberg har lansert Bjørndalen som en mulig etterfølger i vervet. Bjørndalen har tidligere vært en del av IOCs utøverkomité.