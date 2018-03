Bjørndalen ville ikke snakke om fremtiden. Men Raphaël Poirée tror han vet hva som skjer.

Din datter har blitt voldtatt, sa hun, og det startet et helt nytt liv for familien

Saken oppdateres.

– Vi vet ikke om det er det siste løpet, men vi får ta høyde for at det kan være det. Og hvis det er det: Tusen takk.

Det sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Ole Einar Bjørndalen gikk inn til en 29.-plass på lørdagens jaktstart i Tjumen, Russland.

Etterpå ville ikke Bjørndalen svare på om han legger opp. Dermed er spørsmålet alle skiskytterfans lurer på, fortsatt ikke besvart.

Vi har spurt fire personer med god kjennskap til den legendariske skiskytteren: «Tar Bjørndalen én til sesong?»

Meningene er delte.

Raphaël Poirée

Tidligere skiskytter med åtte VM-gull og én av Bjørndalens tøffeste konkurrenter i en årrekke.

– Jeg tror han fortsetter, sier Poirée.

– Hvorfor?

– Jeg tror ikke han har lyst å avslutte med slike resultater. Jeg tror han tenker at han er mye bedre enn det han har vist i vinter.

Halvard Hanevold

OL-vinner og tidligere lagkamerat av Bjørndalen. Nå NRK-ekspert.

– Jeg tror kanskje ikke han har avgjort det selv. Det er en del ting som må falle på plass, sier Hanevold.

– Hvilke ting må falle på plass?

– Det må bli et ordentlig opplegg som funker for ham, Darja (Domratsjeva, Bjørndalens kone, journ.anm.) og datteren. Det må være et opplegg som funker sportslig for ham og Darja, og som de er «happy» med. Det betyr en del det også.

Liv Grete Skjelbreid

Én av Norges beste skiskyttere gjennom tidene og tidligere klassekamerat av Bjørndalen.

– Det er kjempevanskelig å si. Ingenting overrasker meg, egentlig. Men jeg blir mer overrasket om han fortsetter enn hvis han ikke fortsetter. Men det er ren tipping.

– Hvorfor heller du mer mot at han ikke fortsetter?

– Han har holdt på veldig lenge. Utviklingen i karrièren har ikke gått fremover de siste to årene. Det betyr nok litt. Samtidig er han veldig motivert. Det taler kanskje for at han fortsetter.

Ole Kristian Stoltenberg

NRK-kommentator og initiativtager til sendingen «Ole Einar Bjørndalen minutt for minutt» som viste alle skiskytterens 96 verdenscupseire i reprise.

– Jeg tror motivasjonen til å fortsette definitivt er der. Ole Einar elsker prosessene rundt utvikling og det å være toppidrettsutøver.

– Men akkurat nå tror jeg Darja og Ole Einar må sette seg ned og se om én, begge eller ingen av dem skal drive med skiskyting. Det viktigste i livet er ikke lenger ski og gevær.

Null pallplasser

Søndag stiller 30 av verdens beste skiskyttere i fellesstarten i Tjumen. Bjørndalen er ikke kvalifisert til rennet.

«Det har vært en ordentlig møkkasesong», sa Bjørndalen til NRK etter lørdagens jaktstart.

Trenden er negativ. I verdenscupsesongen 2015–16 hadde Bjørndalen syv individuelle pallplasser. I 2016–17 ble det én pallplass. Denne sesongen har det blitt null.

Fortsetter 44-åringen, venter en lang oppoverbakke for å bli medaljekandidat i Östersund-VM om et år.

– Han har hatt en tung sesong, inkludert her i Russland. Men vi skal ikke glemme at han kom på pallen i 2016 og 2017, sier Halvard Hanevold.

– Han er et par år eldre neste sesong enn han var i 2017. Hadde jeg ikke visst at han hadde det tungt denne sesongen, hadde jeg trodd at han kunne kjempe i toppen neste sesong. Men vi vet jo at det har vært tungt. Det gjør at jeg er litt i tvil.

Har du lest denne sterke historien?

Alderen påvirker

I høst satte sykdomsplager en stopper for Bjørndalens sesongforberedelser. Liv Grete Skjelbreid tror Bjørndalens alder gjør ham ekstra sårbar for sykdomsavbrekk.

– Det er nok ekstra viktig for ham å treffe med trening – at det ikke blir for mye i noen perioder og at det stopper opp i andre perioder. Det har nok en sammenheng med det vi har sett i år, sier Skjelbreid.

Raphaël Poirée mener Bjørndalen kan kjempe seg tilbake blant de 15–20 beste i verden neste sesong. Franskmannen mener en del spesielle omstendigheter har gjort 2017–18-sesongen utfordrende – blant annet at Bjørndalen ble pappa til lille Xenia i oktober.

– Han har vært en del syk i år. I tillegg kan han ikke bare tenke på seg selv lenger. Han er ikke vant til det, sier Poirée før han legger til et råd:

– Han må gjøre det enklest mulig.

Lørdag uttalte Bjørndalen at han skal «ta en oppsummering når sesongen er ferdig». Det er ventet at han informerer om fremtiden etter påske.