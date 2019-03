Bronse til Tarjei Bø da lillebror Johannes skjøt seg bort

- Vi er veldig glade for at de ble funnet i live

Arnd Peiffer ble verdensmester på herrens normaldistanse.

Den 31 år gamle tyskerens andre individuelle VM-gull ble vunnet et hav foran bulgarske Vladimir Iliev, som bare var fire tideler foran Tarjei Bø i mål.

Snøværet i Östersund ødela sannsynligvis innspurten for de siste løperne. Deriblant Vetle Sjåstad Christiansen, som selv med fullt hus såvidt slo Thingnes Bø. Gullgutten som med tre bom aldri var med i noe medaljekamp på normaldistansen.

Fikk gratulasjoner av lillebror

– Det var veldig tungt der ute. Når jeg visste at jeg ikke hadde mulighet til gull, var det det samme om det ble sølv eller bronse, sier Tarjei Bø til NRK.

– Det gikk på viljestyrke. Kun det. Jeg har en god dag i løypa, så er jeg glad for det tidlige bomskuddet. Da kom jeg i angrepsposisjon og det er det jeg liker meg i, sier bronsegutten.

VM skiskyting onsdag VM skiskyting i Östersund, Sverige onsdag, normaldistanse (antall tilleggsminutter i parentes): Menn, 20 km: Gull: Arnd Peiffer, Tyskland 52.42,4 (0), sølv: Vladimir Iliev, Bulgaria 1.08,7 min. bak (1), bronse: Tarjei Bø, Norge 1.09,1 (1), 4) Sebastian Samuelsson, Sverige 1.35,7 (1), 5) Lukas Hofer, Italia 1.53,2 (2), 6) Simon Desthieux, Frankrike 1.54,0 (3), 7) Jevgenij Garanitsjev, Russland 1.56,5 (1), 8) Vetle Sjåstad Christiansen, Norge 1.59,2 (0), 9) Johannes Thingnes Bø, Norge 2.00,8 (3), 10) Benedikt Doll, Tyskland 2.03,5 (3). Øvrige norske: 18) Lars Helge Birkeland 3.20,5 (1), 64) Erlend Bjøntegaard 8.47,8 (7). 98 utøvere fikk plassering. Verdenscupen (21 av 26 renn): 1) J.T. Bø 1082, 2) Aleksandr Loginov, Russland 753, 3) Desthieux 723, 4) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 721, 5) Martin Fourcade, Frankrike 634, 6) Peiffer 628, 7) Simon Eder, Østerrike 626, 8) Antonin Guigonnat, Frankrike 584, 9) T. Bø 567, 10) Doll 549. Øvrige norske (topp 30): 14) Christiansen 508, 16) Bjøntegaard 411, 22) Henrik L'Abée-Lund 315, 26) Birkeland 270.

Til samme kanal fikk 30-åringen bronsegratulasjoner av lillebror.

– Jeg er en stolt lillebror til Tarjei. Utrolig kjekt. Han var langt nede etter jaktstarten, så dette var utrolig fortjent, sier en glad Thingnes Bø, som var veldig godt fornøyd til tross for tre bom.

Fullt hus på siste stående preget humøret til 25-åringen, som avslører at han går morgendagens mixed stafett med Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg er inne på noe i dag. Dette var en fin opplevelse. Fullt hus på stående, det er en stund siden. Vi håper på medalje i morgen, det er en distanse som passer oss, sier han.

Men selv om Tarjei Bø kan være fornøyd med bronse, var det nær at det ble sølv.

– Fantastisk bra gjort

– Vi har aldri vært mer irritert på snøvær enn akkurat nå! Med litt bedre føre hadde dette vært en sølvgutt. Men bronse er fantastisk bra gjort, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

I medaljekampen var altså aldri Norges store gullhåp, som skjøt seg fullstendig bort. Etter to gull på de to første distansene, fortsatte skyteproblemene for 25-åringen, som med én bom på første stående, og to (!) bom på siste liggende ødela alt for Thingnes Bø.

– Dårlig avtrekk på liggende der. Det er sjeldent å se av ham, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde.

Skjøt feilfritt

Stryningen skjøt feilfritt på siste stående, men medaljekampen måtte andre norske ta seg av. Vetle Sjåstad Christiansen var best av de norske på standplass og med fire perfekte serier levde medaljehåpet for ankermannen på det norske gullaget på mixed stafett.

– Det er imponerende å stå der og vite at han kan klare fullt. Han har fantastiske kvaliteter som skytter, sa Lunde.

Dessverre holdt ikke farten inn til mål og Tarjei Bø måtte redde norsk medalje, etter én bom på sin andreserie. Sjåstad Christiansen gikk inn til 8. plass - knepent foran Thingnes Bø.

Lars Helge Birkeland skjøt feilfritt på sine to første skytinger, men hadde en bom på hver av sine to siste serier.