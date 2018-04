Derfor legger Emil Hegle Svendsen opp

Følelsesladd for storebror Svendsen: - Så at han var noe «helt spesielt» for 18 år siden

I likhet med Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen legger Emil Hegle Svendsen opp etter denne sesongen. Han annonserte nyheten på en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo mandag formiddag.

– Jeg har uttrykt at det har vært litt usikkert med tanke på fremtiden. Om jeg ser tilbake på de siste sesongene har det vært litt trøblete, selv om det har vært noen lyspunkt hele veien. Jeg tenkte lenge å avslutte der det startet for ti år siden, og den tanken har lenge motivert meg, sa Hegle Svendsen på pressekonferansen og mener VM i Östersund i 2019.

Han ville vente med avgjørelsen til han hadde fått OL i Pyeongchang litt på avstand. Tidligere har motivasjonen kommet tilbake etter et mesterskap, men denne gangen kom den ikke tilbake.

– Jeg har bestemt meg for at det nå er over. Jeg skulle gjerne hatt Ole Einars motivasjon og fortsatt noen år til, men det har jeg ikke, sa han.

Han forteller at tankene om å legge opp har ligget i bakhodet siden jul, men at han valgte å vente med avgjørelsen.

– Gnisten har brukt å komme tilbake etter jeg har hatt litt pause. Nå var den ikke i nærheten, så da var det bare å slenge inn håndkleet. Jeg har fått beskjed om at plassen er åpent en stund om jeg skulle ombestemme meg, men det er sjanseløst for min del. Jeg er nok helt ferdig i hodet, svarte Svendsen på spørsmål fra TV 2.

Hans store gjennombrudd var i VM i Östersund i 2008. I 2019 er det igjen VM på stedet hvor karrièren startet.

– Jeg har virkelig vurdert muligheten til å fortsette, det er jo ikke tvil om at det frister med VM i Östersund neste år. Men det var ikke nok likevel. Jeg vet at man må ha en ekstrem motivasjon og gnist om man skal kjempe om de beste plassene, og den gnisten har jeg ikke nå, sa Svendsen.

Han sa at kroppen de siste sesongene ikke har fungert som den gjorde i starten av karrièren, og at det er en av grunnene til at han nå legger opp.

– Sitter igjen med mye stolthet

Han valgte å trekke frem noen av høydepunktene fra hans tolv år lange karrière som toppidrettsutøver før han takket sine nærmeste.

– Når alt er over sitter jeg tilbake med mye stolthet og glede over det jeg har fått opplevd. Om jeg skal trekke frem noe nevnte jeg Östersund i 2008. Jeg vil også trekke frem OL i Vancouver i 2010 med stafettgull og mitt første individuelle gull, og mitt beste mesterskap i Nove Mesto, sa Svendsen.

– Sist, men ikke minst vil jeg takke Samantha (forloveden). Det har vært noen tøffe år, og hun har vært min største støtte de siste årene, sa en gråtkvalt Svendsen.

Hva Svendsen skal gjøre etter karrièren nå er slutt er enda ikke spikret. Han har vært i kontakt med en karrièreveileder fra Olympiatoppen for å se på veien videre.

– Jeg skal ikke sitte altfor lenge på sofaen hjemme. Det blir godt å ta fatt på karrièren videre. sier Svendsen.

– Han har vært en råtass

Ole Einar Bjørndalen ga Norge den samme beskjeden i forrige uke. Han synes det er trist at lagkameraten slår følge ut dørene.

– Det er litt trist, jeg hadde håpet at han skulle ta noen år til. Men han sier jo selv at han har slitt med motivasjonen, og har man ikke den, har man ingen sjanse. Men han har prestert i mange år, vært en råtass og har hatt en fantastisk karrière, sier Bjørndalen på NRK.

Hans siste løp som toppidrettsutøver ble under NM på Lillehammer i helgen. Han avsluttet med en 29. plass på jaktstarten.

– Norges største talent

NRKs Andreas Stabrun Smith har fulgt Svendsen lenge som kommentator. Han synes det er synd at nok en stjerne legger opp.

– Det er leit fordi han er en fantastisk idrettsutøver. Han er etter min mening en av Norges mest undervurderte idrettsutøvere, han har ikke fått nok ære for det han har gjort. Han har hatt en fantastisk karrière. Han er så spektakulær, han er antagelig det største talentet innen norsk skiskyting noensinne, sa Smith på NRK.

Gullgrossist

Emil Hegle Svendsen tok fire OL-gull, to fra Sotsji i 2014 og to fra Vancouver i 2010. I Pyeongchang i år tok han to sølv på stafettene og en bronsemedalje på fellesstarten.

Han deltok ikke på verdenscupavslutningen denne sesongen på grunn av sykdom, men reiste heller på ferie med forloveden Samantha Skogrand. Han har i de siste sesongene vært mye plaget med sykdom.

Han har tolv VM-gull, seks sølvmedaljer og tre bronsemedaljer. I Nové Město i 2013 ble han VM-kongen med gull på sprinten, jaktstarten og begge stafettene.

Han vant sin første verdenscupseier 13. desember 2007, og vant tilsammen 38 seire i løpet av sin karrière. I sesongen 2009/2010 vant han verdenscupen sammenlagt.

Han var Norges flaggbærer under åpningsseremonien i Pyeongchang. I løpet av sin karrière mottok han både Holmenkollmedaljen og Olavsstatuetten.