Dette er VM-håpenes verste stafettopplevelser

Saken oppdateres.

ÖSTERSUND: Norske herrer er favoritter til å vinne stafetten, norske damer er outsidere. Stafett er – som fastslått uendelig mange ganger før – stafett. Alt kan skje, og ofte skjer det.

Johannes Thingnes Bø måtte på Youtube for å mane frem et skikkelig lykkelig øyeblikk fra sin stafettkarriere. VM-stafetten i Holmenkollen for tre år siden.

– Jeg så den stafettene på nytt bare for å komme meg ekstra inn i VM-boblen. Jeg ble sykt nervøs av å se de bildene en gang til, og jeg husker hvor nervøs jeg var den gangen.

De norske stafettlagene Damer – start kl. 13.15: Synnøve Solemdal Ingrid Landmark Tandrevold Tiril Eckhoff Marte Olsbu Røiseland Herrer – start kl. 16.30: Lars Helge Birkeland Tarjei Bø Vetle Sjåstad Christiansen Johannes Thingnes Bø

Norge tok gull både på herre- og damestafetten den gang. Men i enhver skiskytters karriere ligger det en dårlig stafettopplevelse.

En opplevelse av å ha sviktet laget, av å være en fiasko og en taper.

Vi spurte de norske stafettløperne om sin verste stafettopplevelse.

Johannes Thingnes Bø:

– Det er enkelt å svare. Det handler om en verdenscupstafett i Ruhpolding like før OL i Sotsji. Jeg fikk gå min første førsteetappe for Norge. Jeg går inn til liggende skyting og slår til med fem bom. Det endte med tre strafferunder og spolerte muligheter for hele laget.

Synnøve Solemdal:

– Det var mixedstafetten i Pokljuka tidligere denne sesongen. Kroppen var ikke med i det hele tatt. Jeg kjente det allerede i første bakke at dette kom til å gå helt elendig. Vi ble nummer seks den dagen.

Lars Helge Birkeland:

– Det var en mixedstafett i Kontiolahti for mange år siden. Jeg gikk sisteetappe. Vi hadde en dårlig stafett på alle etapper, og jeg har ingen grunn til å dra frem minnene fra den en gang til.

Ingrid Landmark Tandrevold:

– Det må være i OL-stafetten i Pyeongchang i fjor. Det er noe jeg tenkte mye på like etterpå. Jeg pådro meg to strafferunder og følte at jeg ødela for laget.

Tarjei Bø:

– Vi hadde tatt medalje i alle år før stafetten i Hochfilzen-VM for to år siden. Det var en dårlig stafett personlig av meg, og det var dårlig av hele laget. Jeg kollapset og pådro laget strafferunde.

Marte Olsbu Røiseland:

– Det var et dårlig spørsmål rett før en VM-stafett. Jeg prøver å fortrenge dem mest mulig. Men den opplevelsen jeg hadde nå i Soldier Hollow rett før VM, var ikke god.

Tiril Eckhoff:

– Det som skjedde i OL i fjor. Det var dritt. Det var ganske bra for min del helt til siste skyting, men så måtte jeg stå i fire minutter og kjempe mot vinden.

Ingen regel uten unntak. Geilo-ekspressen som gikk en nydelig ankeretappe på mixedstafetten, er ikke helt som de andre som skal ut og gå for Norge.

Vetle Sjåstad Christiansen:

– Jeg har ingen vonde stafettopplevelser. Nå skal jeg ikke jinxe morgendagen, men jeg har bare gode opplevelser.