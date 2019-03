Eckhoff tok VM-sølv etter svensk helsprekk: – Jeg var «bitch» og brøytet meg frem

Dette er kanskje ikke et rom, eller en slags plantegning av et hus, likevel?

De kommer fra verdens verste land for kvinner – her feirer de kvinnedagen i Trondheim

- Om vi er for små? Jeg skjønner spørsmålet, men samfunnet har bruk for oss.

Saken oppdateres.

ÖSTERSUND: Svenske Mona Brorsson lå an til VM-gull på søndagens jaktstart i Östersund. Men så tok nervene fullstendig overhånd på siste skyting, og svensken måtte ut i fire strafferunder.

I stedet ble det tysk gull ved Denise Herrmann, mens Tiril Eckhoff spurtslo Laura Dahlmeier i kampen om sølvet.

– Veldig gøy å få det til, spesielt når jeg har vært så langt nede som jeg var i Soldier Hollow. Da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, sier Eckhoff.

Hun fulgte planen i spurten med Dahlmeier.

– Jeg var «bitch» og brøytet meg frem, så jeg er fornøyd, sier Eckhoff med et smil.

Gang på gang har hun vist at når det virkelig gjelder, da leverer hun.

– Jeg vet ikke helt, jeg. Jeg vil jo veldig gjerne være god, og jobber j... hardt. Jeg kan jo si at jeg er litt stolt av at jeg klarer å få det til hver gang. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg gjør det, men jeg er veldig stolt av at jeg får det til, sier Eckhoff.

Ut som nummer ni

Slovakiske Anastasia Kuzmina gikk først ut på jaktstarten i Östersund, foran fredagens overraskende sølvvinner Ingrid Landmark Tandrevold.

Også Tiril Eckhoff var et klart norsk medaljehåp etter sin 9. plass på sprinten, mens Marte Olsbu Røiseland (25) og Synnøve Solemdal (62) var langt bak ut fra start.

Mens Kuzmina bommet to ganger på første liggende skyting, holdt Tandrevold og Eckhoff hodet kaldt med fulle hus. Dermed var begge de norske jentene for fullt med i medaljekampen.

Etter andre liggende skyting var Eckhoff det store håpet etter nok en feilfri skyting. Tandrevold måtte ut i en strafferunde, men var fortsatt med.

Både Eckhoff og Tandrevold pådro seg to strafferunder på første stående skyting, og dermed så det vanskelig ut med tanke på norsk medalje. Eckhoff hadde imidlertid sjansen fortsatt.

VM skiskyting jaktstart kvinner Gull: Denise Herrmann, Tyskland 31.45,9 (2), sølv: Tiril Eckhoff, Norge 0.31,4 min. bak (2), bronse: Laura Dahlmeier, Tyskland 0.31,6 (1), 4) Marte Olsbu Røiseland, Norge 1.35,0 (4), 5) Hanna Öberg, Sverige 1.35,0 (5), 6) Anastasia Kuzmina, Slovakia 1.41,3 (7), 7) Mona Brorsson, Sverige 1.47,2 (4), 8) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 2.01,2 (4), 9) Jevgenia Pavlova, Russland 2.14,3 (1), 10) Lisa Vittozzi, Italia 2.32,2 (6). (NTB)

Skjelven svenske

Svenske Mona Brorsson skapte hjemmejubel da hun skjøt feilfritt også på den tredje skytingen. Med fullt hus på siste stående ville hun sørge for svensk VM-gull. Dessverre ble det helsprekk med fire strafferunder.

Det ga muligheten for tyske Denise Herrmann, som banket ned alle blinkene. Hun tok et klart VM-gull på jaktstarten.

Feilfri skyting leverte også Tiril Eckhoff, som dermed sikret minst bronse. Hun skulle kjempe om sølvet med tyske Laura Dahlmeier. Eckhoff kom seg forbi og holdt unna i spurten. Hun var 31,4 sekunder bak Herrmann.

Tre i topp åtte

Det ble en meget solid norsk dag. Marte Olsbu Røiseland gikk seg opp til en sterk 4. plass, mens Tandrevold ble nummer åtte.

– Det var jevnt over et litt for dårlig løp av meg, både på skyting og fysisk. Men i dag føler jeg ikke at jeg kan være misfornøyd når vi har så utrolig god laginnsats. Vi er tre jenter topp åtte, og Tiril tar sølv. En helt fantastisk dag, sier Tandrevold.

Også Røiseland er fornøyd.

– Jeg synes det er bra å gå fra 25. til 4. plass i dag, med fire bom. I sporet fungerer det superbra, og jeg følte at jeg gjorde det beste ut av det ved å vinne den spurten om 4.-plassen. Jeg tar med meg noen poeng i sammendraget som kanskje var det viktigste for meg i dette løpet, sier Røiseland.