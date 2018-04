En karrière med 58 mesterskapsmedaljer er over. Dette imponerte ekspertene mest med Bjørndalen.

Saken oppdateres.

Tirsdag klokken 11 kom beskjeden som mange har ventet på denne sesongen. En karrière som har vart i 25 år, er over.

Ole Einar Bjørndalen legger opp som 44-åring. Han tok 13 OL-medaljer, 45 VM-medaljer, 94 verdenscupseiere i skiskyting og én i langrenn.

Det mangler ikke på høydepunkter i Ole Einar Bjørndalens karrière. Så mange VM- og OL-medaljer er det blitt, at det er vanskelig å trekke frem noen ekstra spesielle øyeblikk fra en 25 år lang karrière.

– Jeg håpet han skulle fortsette. Det er fantastisk moro med Ole Einar Bjørndalen. På et eller annet tidspunkt måtte jo karrièren ta slutt, så da får vi tørke tårene i dag og glede oss over det som har vært, sier Ole Kristian Stoltenberg, skiskytterekspert og sportskommentator i NRK.

– Han har betydd enormt mye for norsk idrett. For meg er han tidenes idrettsutøver i verden, men jeg er jo selvsagt skiskytterfarget. Da presiserer jeg at det handler om å prestere over tid.

– Umulig å kopiere

For prestere over tid er det få andre som har gjort bedre enn Ole Einar Bjørndalen.

Fra hans første pallplass til hans siste gikk det over 8100 dager. Han har tatt 58 medaljer fordelt på 21 strake mesterskap. Han har vært på pallen i 24 kalenderår etter hverandre.

– Det er noen slike rekorder det er umulig å kopiere. Så det er den storheten som gjør at jeg setter ham øverst. Ingen i verden har vært like rå til å gjenta gode prestasjoner som Ole Einar Bjørndalen, sier Stoltenberg.

Selv om høydepunktene har vært mange, er det noen som alltid er litt spesielle.

1. Sotsji-OL, gull på sprinten:

– Han kommer tilbake som 40-åring etter å ha fått streng beskjed om at han er for gammel til å holde på. Han hadde kjøpt den første bobilen og blitt enda mer fokusert på oppgavene. Og for meg personlig er det viktig, siden jeg fikk lov til å kommentere det OL-et for TV 2.

2. Nagano 1998, gull på sprinten:

– Dette er Ole Einars førsteplass. Det døgnet der, hvor han går inn som egentlig vinner i et renn som ble avlyst, men så gjør han det enda bedre dagen etter og tar sitt første OL-gull. Fysisk var han helt rå, han vant OL-sprinten med over ett minutt.

3: Fellesstarten i Khanty-Mansijsk i 2003:

– Samspillet mellom en klin gal Ole Einar Bjørndalen, som Kjell Kristian Rike kalte ham, kommentatorer, vind og Bjørndalens 20 treffere på en dag hvor de fleste andre gikk flere strafferunder. Det er nok den råeste skytemessige prestasjonen, men han mener vel selv at han har vært fysisk bedre i andre sesonger.

4. Langrennsseieren 15 kilometer i Gällivare i 2006:

– Det var veldig bra, og han satte skiskytingen på langrennskartet også med den seieren.

5. Salt Lake City, alle medaljene:

– Det blir rart å ikke nevne Salt Lake City hvor han tar fire gull av fire mulige, men det er vanskelig å velge et øyeblikk. Han har jo tatt fire gull i VM i 2005 og 2009, og det er jo solide prestasjoner det og.

– Alt var terningkast seks

Andreas Stabrun Smith har vært skiskyting-kommentator for NRK siden 2008, da han tok over for Kjell Kristian Rike.

I over ti år har han fulgt Bjørndalens karrière tett og har ingen problemer med å velge ut sine fem favoritter.

1. Gullet på sprinten i Nagano-OL i 1998:

– Det er hans første OL-gull. Det var så spesielt, han måtte gå på nytt og klarte å vinne to dager på rad.

2: Fellesstarten i Khanty-Mansijsk i 2003:

– Det er det perfekte løpet. Det var helt umulige forhold, og så skyter han 20 treff. Han hadde jo ikke VM-gull før det mesterskapet. Han vant jo sprinten, men det var det helt perfekte forhold. Så han følte nok ikke at det var så stort å vinne. Så kom forholdene han hadde trent på til fellesstarten.

– Men det som gjør det så stort, er kommentatorpresentasjonen til Rike og Carlsen. Alt rundt Bjørndalen var terningkast seks. Det blir ikke bedre. Det 2003-gullet er nesten blitt større i ettertid, fordi det er så legendarisk kommentert.

3. Langrennsseieren i Gällivare:

– Den må jeg ha med, fordi han setter den så høyt selv.

4. OL-stafetten i Vancouver i 2010.

– Så må jeg ha med noen personlige favoritter. Det var veldig spesielt å kommentere en OL-stafett sammen med Jon Herwig Carlsen. Norge avgjorde på siste skyting. Jeg får gåsehud bare jeg snakker om det.

5. Fellesstarten i VM i Oslo 2016:

– Jeg hopper over OL i Sotsji, for jeg synes det han gjør i VM i Oslo i 2016 er stort. Han var jo blitt ganske gammel, og det VM-et ble stort for norsk skiskyting. Han var med på å prege mesterskapet og tok medaljer i alle de individuelle øvelsene. Han ble med Fourcade og Thingnes Bø som er fremtiden på siste runden og gikk sammen med dem.