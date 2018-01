For 24 år siden krevde det norske folk Bjørndalen-vraking: – Det skapte en nasjonal reaksjon

Hunden din tok et skikkelig tak på ryggen, og det ble en kamp på liv og død for hunden min

– Denne dagen måtte komme en dag, og nå er den her.

Det sa Ole Einar Bjørndalen (43) til TV 2 etter å ha blitt vraket fra OL-troppen. Mandag ble det kjent at Erlend Bjøntegaard (27) er foretrukket foran veteranen.

Olympiatoppens beslutning setter et omstridt punktum på en eventyrlig OL-karrière. Nå er ringen sluttet. Det var nemlig også en omstridt beslutning som startet det hele.

Da Bjørndalen ble tatt ut til sitt første OL – i 1994 – ble han foretrukket foran veteranen Eirik Kvalfoss.

– Det er vanskelig å avgjøre hva som er mest rettferdig, sier Kvalfoss nå om Bjørndalen-vrakingen.

– Andre må vurdere Bjørndalens alder kontra tidligere prestasjoner, men basert på tidligere prestasjoner burde han kanskje vært med, fortsetter han.

Ble ringt opp av rasende NRK-legende

La oss skru tiden tilbake 24 år – til vinteren 1994. Daværende toppidrettssjef Bjørge Stensbøl fikk innstillingen om OL-uttaket fra landslagstrener Odd Birger Skildheim. Stensbøl valgte å godkjenne uttaket. Så kom stormen.

Veteranen Eirik Kvalfoss – olympisk mester og tre ganger verdensmester – hadde nemlig blitt vraket, til fordel for en ukjent 20 år gammel jypling. Navnet? Ole Einar Bjørndalen.

Kvalfoss var selv uenig i uttaket. Han la opp etter sesongen.

– Selvfølgelig var jeg litt skuffet. Jeg satset på OL. Jeg hadde ikke en kjempesesong, men det var selvfølgelig et nederlag, sier Kvalfoss.

Den gangen valgte altså Stensbøl å velge bort rutine. Nå mener han imidlertid at 43 år gamle Bjørndalen burde ha fått OL-plass i Pyeongchang.

– Det er to forskjellige saker. Da var det en unggutt på vei oppover. I dag er det eldre utøvere, som ikke har prestert opp mot å ta en medalje i OL, sier Stensbøl, som understreker at han har «stor respekt» for utøverne som ble foretrukket foran Bjørndalen.

– Jeg tenkte helt annerledes

Den tidligere toppidrettssjefen mener det er grunn til å tro at Bjørndalen kunne fått en positiv formutvikling inn mot OL.

Det var idrettssjef skiskytterforbundet Per Arne Botnan som innstilte OL-uttaket. Toppidrettssjef Tore Øvrebø ba om en forklaring, men sa seg til slutt enig.

Begrunnelsen for vrakingen av Bjørndalen er at veteranens beste individuelle plasseringer denne sesongen, to 18.-plasser, ikke oppfyller OL-kravene. Bjøntegaard ble valgt foran med sine to 10.-plasser.

Bjørge Stensbøl forteller at han tenkte på en annen måte i 1994.

– Da ble Bjørndalen skjønnet inn. Jeg var aldri opptatt av et rettferdig uttak med tanke på plasseringssifre og å finregne. Jeg så mye mer på muligheter for medaljer. Du kan ikke angripe dagens uttak på rettferdighet, men jeg tenkte helt annerledes, forteller Stensbøl.

84 prosent ville vrake Bjørndalen

Bjørndalens eventyrlige karrière har satt Stensbøls beslutning i et nytt lys. Men da den ble tatt i 1994, stormet det rundt toppidrettssjefen.

I sin bok «Makten og æren» fra 2010 fortalte Stensbøl om de kaotiske timene.

– Jeg hadde fulgt Ole Einar siden jeg så ham første gang som trettenåring, og støttet Skildheims innstilling. Det skapte mildt sagt en nasjonal reaksjon. Så snart uttaket var offentliggjort, ringte Kjell Kristian Rike i NRK og lurte på hva i all verden jeg holdt på med. Og nå hadde jeg vær så god å stille i Sportsrevyen søndag kveld og forsvare uttaket, fortalte Stensbøl i boken.

I en avstemning gjennomført av Sportsrevyen mente 84 prosent av seerne at Kvalfoss – og ikke Bjørndalen – burde stilt i OL.

– Det norske folk stemmer ut fra hjertet. De tar ikke hensyn til prestasjoner eller matematikk. Så det varmet selvfølgelig, men det hjalp meg ikke der og da. Hadde vi hatt en avstemning om Bjørndalen i dag, hadde det nok enda flere ment at han burde til OL, sier Kvalfoss.

Bjørndalen ble riktignok nummer 36 og 28 i Lillehammer-OL. Men etter det har OL-karrièren vært en triumfferd – fra den totale utklassingen på sprinten i Nagano i 1998 – Bjørndalens første gull – til de to gullene under Sotsji-OL som tok ham forbi Bjørn Dæhlie på listen over tidenes vinterolympiere.

Men nå er det altså slutt. Bjørndalens tidligere lagkamerat Halvard Hanevold var blant dem som mottok nyheten med vemod mandag.

– Jeg synes det er veldig trist. Det hadde vært utrolig gøy å se ham i OL.

Selv fortalte Bjørndalen at han «forholder seg til uttakskriteriene». Men han er klar på at han er uenig i beslutningen.

– Det er jeg. Jeg mener selv at jeg kunne ha fått frem formen til OL.

