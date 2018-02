Forberedt på OL-kaos: Ingen har hatt denne jobben på norsk TV tidligere

Noroviruset truer OL-byen: Her er grepene Norge tar for å unngå «fullstendig krise»

Februar, 2014: I renn etter renn sviktet skiene til de norske skiskytterne i Sotsji-OL. Kritikken haglet. Til og med landslagstrener Egil Gjelland uttalte at smørejobben ikke var gull verdig. Midt i stormen sto smøresjef Morten Hegle Svendsen.

– Jeg fikk SMS-er fra folk jeg aldri hadde snakket med. De hadde tips om hva jeg skulle gjøre, tips om hva vi kunne teste. Alle har en mening. Det er veldig spesielt, sier Hegle Svendsen til Aftenposten.

Nå skal Hegle Svendsen være ekspert i OL-sendingene til Eurosport og TVNorge. Det blir en mindre turbulent, men historisk oppgave. Hegle Svendsen er nemlig tidenes første dedikerte smøreekspert på norsk TV under et OL.

– Snø er ikke alltid snø

Timingen for den nye rollen er ikke tilfeldig. Discovery er forberedt på at det kan bryte ut smørekaos i Pyeongchang.

– Vi vet jo at forholdene kan være krevende der borte. Derfor mente vi at det å ha en egen fagmann på dette feltet forhåpentligvis vil bidra til å gjøre seerne litt klokere, sier sportssjef i Discovery Eirik Koren.

Valget falt altså på Morten Helge Svendsen. 35-åringen er storebroren til OL-håpet Emil Hegle Svendsen og var smøresjef for skiskytterne i tre år.

Hegle Svendsen spår utfordrende dager for dem som skal stå i smøreboden denne gangen.

– For å si det litt flåsete: Snø er ikke alltid snø. Det er på andre siden av verden. Det er veldig sjelden man er der. Man har ikke altfor mange muligheter til å teste snøen, forklarer han.

En spesiell jobb

I Sotsji testet Hegle Svendsen og smøreteamet skiene i dagslys. Men solen gikk ned akkurat da rennene startet. I Pyeongchang blir det en lignende problemstilling, siden skiskytterrennene starter rundt klokken 20.

Det er slike detaljer, de som folk flest kanskje ikke er klar over, som Hegle Svendsen ønsker å formidle. Hegle Svendsen forteller at det er flere ting som gjør smørejobben spesiell.

– Du kan aldri sikre deg mot en smørebom. Du vet ikke om det går bra før løpet har startet, sier den tidligere smøresjefen engasjert, før han utdyper:

– Hvis du som smører har feil utgangspunkt fra starten, vil du bare finne ut hva som er best av det som går dårlig. Underveis i testingen kan man derfor likevel være sterk i troen på at skiene går veldig bra. Så kommer løpet, og så innser du at dette ikke er bra og at alle de andre nasjonene har gjort noe annerledes, noe mye bedre. Det er først da det smeller.

Ikke bekymret for familiekoblingen

Den blytunge følelsen har Helge Svendsen kjent på. Det er én av årsakene til at Discovery ansatte han i 2016 – med OL i tankene.

I Pyeongchang skal han stå på standplass og kommentere under løpene. Planen er at han også skal bidra i langrennssendingene.

Primærrollen blir uansett i skiskytingsendingene, der han skal kommentere sin egen bror.

– Det er vi naturlig nok bevisste på, sier Eirik Koren i Discovery, før han fortsetter:

– Men man har også sett eksempler på lignende tidligere. Finn Aamodt har kommentert sin egen sønn. Vi er åpne rundt dette, og ser ikke at dette skal være særlig problematisk. De av oss som har brødre, vet at man kan være enda tøffere med sin egen bror enn man ville vært med en man ikke har det familieforholdet til.

– Det er irrelevant om han er broren min

Morten Hegle Svendsen har allerede figurert i Eurosports skiskytingsendinger i én og en halv sesong. Han har ingen betenkeligheter rundt å kommentere broren.

– Jeg ser ikke noe utfordring eller et problem i det. Jeg må uansett bare kommentere det jeg ser og det som skjer. Det er irrelevant at han er broren min eller ikke, sånn i utgangspunktet, sier Hegle Svendsen, som legger til ett forbehold:

– Det er først hvis går veldig bra eller han går helt til topps, at jeg ser på det som en utfordring, for meg som person og følelsesmenneske. Det er broren min, sier han.

Og en Svendsen-opptur i OL, har storebroren stor tro på. «Det ser veldig bra ut», sier han om skiskytterstjernens fremgang denne sesongen.

Når Hegle Svendsen står og kommenterer i OL, vet han dessuten at han har brorens velsignelse. Da han fikk tilbudet fra Discovery, ringte han lillebror Emil. Beskjeden fra den andre enden av røret var klar:

«Hvis du har lyst til å gjøre det, gjør du det».