Hegle Svendsen: – Der og da er det den største nedturen i karrièren, og for min del er det nok det ennå

Sotsji-OL inneholdt karrièrens største nedtur for Emil Hegle Svendsen (32). Fire år etterpå ser han likevel tilbake på mesterskapet med mest stolthet.

Bildene av en sønderknust Svendsen etter herrestafetten i Russland gikk verden rundt. På ankeretappen skjøt trønderen bort det som lignet en sikker norsk medalje og måtte ut i strafferunden. Tidligere i mesterskapet hadde han blitt olympisk mester på fellesstarten, men der og da betydde det lite.

Hjem fra Sotsji reiste han med en vond følelse. 32-åringen følte han hadde sviktet lagkameratene. Fire år etterpå kjenner han fortsatt på de samme følelsene, men stafettmarerittet er ikke det første som dukker opp når tankene går tilbake til vinterlekene i Russland.

– Jeg føler jeg fikk med meg bra fra de lekene tross alt og tenker på det positive først. Alle som driver med skiskyting opplever en sånn smell. Der og da er det den største nedturen i karrièren, og for min del er det nok det ennå, men det er sånn det er. Jeg tror ingen slipper helt unna sånne ting, så det lever jeg med, sier Svendsen NTB.

Vårt intervju finner sted under skiskytterlandslagets treningsleir i Frankrike før sesongstart. Der forteller han om OL-merittene sine så langt i karrièren.

Vancouver-favoritt

32-åringen innrømmer mer enn gjerne at den vonde stafettopplevelsen satt i en god stund.

– Jeg er en type som ikke er så veldig flink til å gå videre med en gang, men da jeg fikk det på avstand, lærte jeg av det. Og det man lærer, er at det gjelder å holde fokus helt ut. Stafetten var det siste løpet i OL, lekene var nesten over, og jeg hadde skutt bra hele mesterskapet. Jeg tror treffprosenten var på rundt 95 prosent. Da begynner hjernen å tro at ting går på automatikk, men det gjør det ikke. Dermed havnet jeg i strafferunden, og da var det gjort, sier Svendsen.

– Har det ergret deg mye også i ettertid?

– Det ergret meg veldig der og da, og også en stund etterpå, men egentlig mest på grunn av Tarjei (Bø) og Johannes (Thingnes Bø). De hadde hatt et litt trått mesterskap og kunne fått med seg et OL-gull, og da var det veldig kjipt overfor dem. Det var egentlig det verste.

Stafettsmellen i Sotsji sto i tillegg i skarp kontrast til opplevelsen Svendsen hadde på samme øvelse i Vancouver fire år tidligere. Der ble det gull etter en strålende etappe.

Svendsen reiste i tillegg hjem fra mesterskapet i Canada med gull fra normaldistansen og sølv fra sprinten.

– I Vancouver var jeg favoritt til å være med å kjempe om gullet i flere øvelser. Oppladningen var ikke optimal, husker jeg, men jeg klarte å komme unna med to gull likevel. Sånn sett ble det et veldig bra mesterskap, fastslår Svendsen.

Når idrett er kunst

Trøbbelet i oppladningen handlet om sykdom.

– Jeg hadde jo egentlig en veldig bra form i januar og februar, men ble syk etter de siste verdenscuprennene før OL og var egentlig syk helt frem til konkurransene i Vancouver startet, sier 32-åringen.

Det fremsto ikke som noe minus for mannen som har levert solid i hvert eneste OL han har deltatt i. Debuten kom allerede under vinterlekene i Torino i 2006. 20 år gammel fikk han sjansen på fellesstarten og kvitterte med en sterk sjetteplass.

– Det har vært en fin utvikling. Torino var et lære-OL for min del. Jeg var fortsatt junior og fikk gå det siste rennet. Det ble et veldig bra første OL. Jeg fikk være med Ole Einar (Bjørndalen), Halvard (Hanevold) og den gjengen. Det ble en myk start på OL-karrièren, smiler Svendsen, som siden har fortsatt å bite fra seg.

Det siste har han planer om å gjøre også i Pyeongchang i februar, OL'et som etter alle solemerker blir hans siste.

Trønderen skal nyte OL-settingen en siste gang.

– Det er en ekstra stemning i OL med norske utøvere fra flere grener som har jobbet steinhardt over så lang tid. Man har en utrolig respekt for alt som ligger bak og den jobben som er lagt ned. Livene til disse utøverne kulminerer i å gjøre sitt beste i akkurat de konkurransene. Det er noe av det jeg synes er kult med idrett, og utøvere som presterer på høyt nivå er kunst, sier Svendsen.

