Hegle Svendsen hylles etter OL-bronsen: – En av de råeste i norsk toppidrett

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/OSLO: Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø var de store favorittene på 15 kilometer fellesstart for herrene.

Lenge så det også bra ut. Inn til den første skytingen lå Thingnes Bø i front. Fourcade hadde både bommet og falt, men var fortsatt på skuddhold.

Så skjedde det som ikke skulle skje, sett med norske øyne. Samtlige norske løpere bommet. Akkurat da så det ut som en norsk fiasko-dag, men så dukket Emil Hegle Svendsen opp.

Inspirert av Bjørgen

Svendsen kom seg i mål 0.4 sekunder før tyske Erik Lesser. På pressekonferansen ettter rennet fortalte han at brukte Marit Bjørgens innsats på gårsdagens stafett som inspirasjon.

– Jeg tror det er viktig å tenke på det man skal gjøre og ikke alle andre rundt seg. Likevel tenkte jeg mye på hva Marit Bjørgen gjorde på oppløpet i går, sa Hegle Svendsen på pressekonferansen like etter løpet.

Svendsen understreket også betydningen av en ny OL-medalje.

– Det betyr veldig mye. Når jeg så at jeg kunne ta medalje, kjempet jeg hardt og det å være på podiumet med disse utøverne er en veldig god følelse.

– En av de råeste i norsk toppidrett

Tarjei Bø ble nummer åtte under søndagens renn.

Han hyllet dagens bronsevinner, Emil Hegle Svendsen da han møtte pressen etter rennet.

– Jeg synes at Emil har fått litt lite skryt. Hele karrieren har han vært i skyggen av Ole Einar, og så i skyggen av Johannes. Merittlisten hans er noe av det råeste i norsk idrett. Det er ikke tilfeldig at han klarer dette, for han er en av de kaldeste fiskene ci har i norsk toppidrett. Det er ekstremt imponerende, sier Bø.

På spørsmål om sin egen prestasjon var han noe mer avmålt.

– Jeg bommet på første skyting, da ble det litt tøft. På første stående var jeg litt tilbake til gamle synder. Den siste serien var fantastisk. Det må være den beste serien jeg har hatt her i OL, så det ble ganske nære til slutt, sier han og minner om:

– Hadde det vært verdenscup så hadde det vært gode plasseringer. I OL er det tre topplasseringer og alt annet er fiasko.

– En nydelig prestasjon

Johannes Thingnes Bø ble nummer 16 i dag, 1,20,0 bak gullvinner Martin Fourcade.

Da gikk det bedre med lagkamerat Emil Hegle Svendsen, som gikk inn til bronsemedalje. Thingnes Bø skryter av lagkameraten.

– Det er kjempestort. En bronsemedalje i OL er en nydelig prestasjon. Nå gjør han det for tredje gang på rad, og han er jo en olympier. Det blir vel neppe et OL-til på han, så han gir seg med stil, sier han.

Selv bommet Thingnes Bø tre ganger på nest siste skyting. Det var en ny opplevelse for den nybakte gullvinneren.

– Det var veldig uvant at jeg bommet under. Vanligvis skjer det på høyresiden, eller over. Kroppen var bra i dag, og føret var veldig raskt, sier han like etter rennet.

OL i Pyeongchang søndag, skiskyting fellesstart: Menn, 15 km (antall strafferunder i parentes): Gull: Martin Fourcade, Frankrike 35.47,3 (2), sølv: Simon Schempp, Tyskland samme tid (1), bronse: Emil Hegle Svendsen, Norge 0.11,2 (2), 4) Erik Lesser, Tyskland 0.11,6 (2), 5) Benedikt Doll, Tyskland 0.18,8 (1), 6) Julian Eberhard, Østerrike 0.30,7 (2), 7) Erlend Bjøntegaard, Norge 0.32,1 (2), 8) Tarjei Bø, Norge 0.34,8 (3), 9) Jesper Nelin, Sverige 0.34,6 (2), 10) Jakov Fak, Slovenia 0.36,1 (1)- Øvrig norsk: 16) Johannes Thingnes Bø 1.20,0 (3). 30 utøvere fikk plassering.

Kanonløp i sporet

For Emil Hegle Svendsen våknet etter hvert til liv i sporet. Han hadde bommet en gang på både første og tredje skyting, men inn til siste skyting hadde han likevel mulighet til å komme seg på pallen.

Og der mange andre bommet på den siste skytingen, plaffet Svendsen ned fem blinker på rappen. Dermed lå han på fjerdeplass ut fra skyting, kun noen få sekunder bak tyske Benedikt Doll.

Det tok ikke lang tid før Hegle Svendsen var oppe i ryggen til tyskeren. Men bakfra kom også en annen tysker, Erik Lesser. De to kom sammen inn på oppløpet og spurtet febrilsk om bronsemedaljen.

Der var Hegle Svendsen så vidt foran Doll. Med en lang tå, var det nordmannen som kunne juble for en meget oppløftende bronsemedalje.

Fourcade vant

Inn til den siste skytingen kom Fourcade inn sammen med to tyskere: Erik Lesser og Simon Schempp. De tre skulle skyte om OL-gullet. Ingen skjøt fullt hus, men Fourcade bommet bare en gang.

Dermed gikk han ut i tet sammen med Simon Schempp.

På den siste runden viste Fourcade seg nok en gang sterkest og tok sitt andre OL-gull i Pyeongchang. Lenge var det usikkert om han tok gullet, men målfotoet viste at Fourcade hadde centimeterne på sin side.

Erlend Bjøntegaard ble nest beste nordmann på syvende plass. Tarjei Bø ble nummer åtte, mens Johannes Thingnes Bø endte som nummer 16.