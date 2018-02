Her gir Bjørndalen kona sølvkysset: - Det er helt rått

Så perfekt at hun kunne sagt takk for seg her og nå

Saken oppdateres.

Innledningen på OL ble en skuffelse for den hviterussiske skiskytterstjernen som vant både jaktstarten, fellesstarten og normaldistansen under vinterlekene i Sotsji for fire år siden. Lørdag var 31-åringen tilbake på seierspallen med sølv på fellesstarten i Pyeongchang.

Underveis ble hun heiet frem av ektemannen Ole Einar Bjørndalen, og etter målgang ventet det naturligvis gratulasjoner fra skiskytterkongen.

– Hun hadde én sjanse igjen, og da klarte hun det. Helt rått, sa Bjørndalen da konas medalje var et faktum.

Ikke noe problem

Selv klarte han ikke kvalifisere seg for det som ville blitt hans syvende olympiske vinterleker. Dermed må han nøye seg med å være i Pyeongchang som en viktig del av støtteapparatet rundt kona.

På spørsmål fra NTB om det er spesielt å se skiskytterkonkurransene fra sidelinjen, svarer Bjørndalen:

– Det har gått bra og føles ikke som noe problem. Etter at jeg først bestemte meg for å reise hit, har det gått fint.

Beskjeden om at han ikke fikk plass i den norske troppen, var naturlig nok tung å få. I stedet for å kjempe om nye olympiske medaljer bruker han tiden til å bistå kona som best han kan. Det innebærer blant annet å hjelpe det hviterussiske smøreteamet med skitesting.

Kona Darja sier ektemannen har vært viktig etter at det buttet innledningsvis i OL.

– Han har vært rundt meg og forsøkt å gjøre denne vanskelige situasjonen roligere og enklere. Han har også hjulpet laget med mange praktiske ting som å teste ski, sa hun etter at torsdagens OL-medalje var et faktum.

– I de første rennene satt han bak datamaskinen og ga info til lederne underveis i rennet. I dag var han i løypa. Det var tydelig at jeg hadde mer flaks med at han var der, tilføyde hun med et stort smil.

Har vært i form

Bjørndalen selv tonet ned sin egen rolle i arbeidet med å snu motgangen innledningsvis i lekene.

– Jeg har ikke gjort mye. Hun vet hva hun skal gjøre, er selvstendig og har et solid lag rundt seg, sa han.

44-åringen er samtidig tydelig på at kona har vært i form gjennom hele OL. Hun har bare ikke fått det til å stemme på standplass. Det gjorde det endelig lørdag.

Da var det også grunn til å unne seg en liten medaljefeiring.

– Det har vi ikke planlagt og tenkt på ennå, men det blir sikkert en feiring i kveld. Det må det bli, smilte Bjørndalen.