Her overrasker hun med sitt første VM-gull: - En genistrek

Saken oppdateres.

Laura Dahlmeier. Lisa Vittozzi, hjemmehåpet Hanna Öberg og vår egen Marte Olsbu Røiseland.

Det var stabelen med favoritter før kvinnenes 12,5 kilometer fellesstart i VM-avslutningen i Östersund.

Første gull

Ingen av dem tok gull. Outsideren Dorothea Wierer fra Italia sto over stafetten, sparte seg til VMs siste øvelse og tok sitt første individuelle VM-gull i skiskyting.

– Da ble det en genistrek, fastslo NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Ut fra tredje skyting var hun den eneste med null hull.

Norsk nedtur i dag, gulldag i går: Thingnes Bø måtte snakke hardt til seg selv: – Nå gjør jeg det igjen. Ta deg sammen.

Med et halvt minutts forsprang på russiske Ekaterina Yurlova-Percht, og rundt et minutts forsprang på resten, lå det raskt an til italiensk gull.

Norsk nedtur

Men - i jakten på dette første individuelle gullet, ble det to bom på siste stående. Presset ble for stort. Heldigvis for Wierer bommet også Yurlova-Percht.

Og idet russeren forlot standplass, kunne Olsbu Røiseland blandet seg inn i gulldiskusjonen med fullt hus. Med to bom også på henne, forsvant de tankene fort. Det ble norsk nedtur på kvinnenes siste øvelse i Östersund.

Fikk du med deg denne? Publikums fortvilte rop tente Norges stafetthelt: – Da skiftet jeg strategi

Tyske Denise Herrmann tok bronsen, foran hjemmehåpet Öberg, som kom i mål 52 sekunder etter Wierer. Tiril Eckhoff ble beste norske på 5.-plass, etter en bom på hver eneste skyting.

– Jeg er faktisk veldig fornøyd. Det var krevende forhold, så det å være femtemann i VM er jeg fornøyd med. Man fikk ingenting gratis, sier Eckhoff til NRK.

Skytingen ødela

– Jeg er sliten etter langt mesterskap og har fått med meg individuell medalje og gull med verdens beste lag, legger hun til.

Skytingen ødela også for Olsbu Røiseland (fire bom), som ble nummer sju, mens Ingrid Landmark Tandrevold kom på 11.-plass etter fem bom.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke grep sjansen da jeg hadde sjansen. Jeg liker slike forhold på liggende skyting, men så er det verste jeg vet på stående. Jeg begynner å tenke mye, så det er kjipt, sier Tandrevold til NRK.