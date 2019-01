«Hvorfor i all verden valgte vi idretten skiskyting? Den mest ustabile av alle idretter.»

Svensk politi tror to barn ble drept av sin egen far

ANTERSELVA: Med nyinnkjøpte månesko nærmest seilte Ingrid Landmark Tandrevold gjennom mediemøtet på en sky av tilfredshet og glede. En lykkefølelse som ble utløst av en 2.-plass i Ruhpolding sist søndag.

Det er bare en drøy måned siden hun fortalte at hun vurderte å legge opp som skiskytter i en alder av 22 år. Hun hadde skutt seg bort i Hochfilzen og var langt nede.

Store sprang

Det er i det hele tatt store variasjoner i følelseslivet til 22-åringen som går for Fossum. Det er spontan og vill glede, og det er tåredryppende skuffelser.

Alt i løpet av tre-fire helger med verdenscup i skiskyting.

– Det første jeg tenkte etter målgang sist søndag var at nå må jeg huske på å være minst like glad for dette som jeg er skuffet når det går dårlig. Hvis jeg ikke klarer det, kommer jeg aldri i balanse. Jeg følte at jeg klarte det, sier hun og smiler.

Ingrid Landmark Tandrevold Født: 23. september 1966 Fra: Bærum Bor: Oslo Klubb: Fossum IF Debuterte i verdenscupen i 2016 Beste plassering i Verdenscupen: Nummer 2 på fellesstart i Ruhpolding sist søndag. Har ett NM-gull og to gull fra junior-VM

Fossum-løperen innrømmer gjerne at det kan bli mye følelser. Ikke minst når det går dårlig. Der har hun et skjebnefellesskap med klubbvenninne og landslagskamerat Tiril Eckhoff.

Også kjent for å være veldig langt oppe når det går bra, og ditto langt nede når det går dårlig.

Hvorfor skiskyting?

– Tiril og jeg diskuterte akkurat dette her om dagen. Begge er jo slike som er høyt oppe og langt nede. Vi er jo helt «rollercoaster».

– Da spurte vi oss: Hvorfor i all verden valgte vi idretten skiskyting? Den mest ustabile idretten som finnes. Vi kunne i hvert fall valgt en stabil idrett, for eksempel langrenn. Der er du enten i form eller ikke i form. Der er det ikke sånn opp og ned og helt Texas som i skiskytingen, sier Tandrevold og ler.

– Og hvilken konklusjon kom dere til?

– Vi driver med det fordi vi synes det er skikkelig, skikkelig moro. Den mestringsfølelsen ved å få det til, er så stor da at det er verdt det, sier hun.

– Så da er det ikke aktuelt å bli langrennsløper?

– Helt utelukket.

Slik hun er

Selv om det kan bli mye følelser, så er hun ikke med på at det kan bli for mye.

– Av og til tenker man at man skulle hatt litt mindre av det og vist litt mindre av det. Det hadde kanskje gjort det litt lettere for meg selv i perioder, men det er jo vanskelig å endre den jeg er. Og det er slik jeg er. Jeg håper bare at de som ser på TV ikke synes det er for ille, sier hun med et smil.

Sverre Waaler Kaas (for øvrig sønn av langrennstrener Dag Kaas) kom denne sesongen inn som langrennstrener for de norske skiskytterjentene. Han har merket seg at det kan gå hardt for seg i perioder.

– De fleste jentene er mer tenkende enn guttene med hensyn til det å være styrt av følelser. Det er ingen tvil om at det er mye følelser og energi rundt Ingrid og Tiril, som ofte blir brukt til tanker som kan påvirke prestasjonen.

Viktige forberedelser

Han innrømmer at det er blir brukt mye tid på å forberede nettopp disse to foran renn.

– Vi har lært hvordan vi skal gjøre det. Ingrid trenger tryggheten på at hun skal være god nok, at hun stoler på det hun driver med, og at hun vet at hun kan få det til, sier Waaler Kaas.

Torsdag skal Ingrid Landmark Tandrevold få svaret på om hun fortsatt er høyt oppe, eller om hun skal til et sted som er mørkere. Jentene går sprint i Anterselva torsdag ettermiddag.