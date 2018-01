IOC utelukker Bjørndalen i OL

Da Maria var 14 år, flyttet foreldrene fra Bergen til Geilo for at hun skulle bli alpinist. Men åtte alvorlige skader har knust drømmen om OL.

Saken oppdateres.

NRK Dagsrevyen meldte tirsdag kveld at IOC vurderer å gi Bjørndalen en friplass i Pyeongchang-OL etter at han mandag ble vraket fra den norske troppen.

Da Aftenposten konfronterte Norges IOC-medlem Kristin Kloster Aasen med NRKs opplysninger, svarte hun:

– Jeg vet ikke noe mer om dette. Det var helt nytt for meg.

Aftenposten kontaktet IOC sentralt, om de kunne bekrefte eller avkrefte nyheten. Og om det fantes juridiske åpninger for å gi Bjørndalen en friplass. Onsdag morgen fikk Aftenposten dette svaret på epost:

«There are no invitation places at the Olympic Winter Games».

Det finnes med andre ord ingen invitasjonsplasser i de olympiske leker.

– Det hersker ingen tvil rundt det svaret. Vi kan ikke forholde oss til noe annet enn det som skjer, altså fakta. Og det må vi basere oss på. Og skulle det komme en invitasjon må vi se på det, sier skiskytterforbundets idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset til Aftenposten.

Dermed må Ole Einar Bjørndalen bli hjemme under OL i Pyeongchang.

43-åringen er tidenes vinterolympier med 8 gull, 4 sølv og 1 bronsemedalje.

For fire år siden vant han et meget overraskende OL-gull på sprinten, kort tid etter at han hadde fylt 40 år.

Denne vinteren har OL-legenden slitt med svake plasseringer og mandag fikk han beskjed om at han ikke var blant de seks mannlige skiskytterne som fikk reise til OL.

– Det er kjipt at jeg ikke får være til stede. Jeg får nesten vente og se til etter at OL er ferdig for å kunne svare på det. Men det er vanskelig å forestille seg. Denne dagen måtte komme en dag, og nå er den her, sa Bjørndalen til TV2.