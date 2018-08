Johannes Thingnes Bø har alltid fulgt i brorens fotspor. Så fikk han ring på fingeren.

I Trøndelag er Matfestivalen like kjent som Audi

Saken oppdateres.

SANDNES: Johannes Thingnes Bø ler og viser ringen på fingeren.

– Jeg håper den blir like magisk som den i Ringenes Herre, sier han.

I en alder av 25 år giftet Thingnes Bø seg med Hedda Kløvstad Dæhli i sommer.

– Hva kom det av at du ville gjøre det nå? Veldig mange venter til de er rundt 30 år, og dessuten ikke midt i karrieren?

– Da jeg møtte Hedda for tre år siden, visste jeg at det var henne jeg ville ha. Da jeg fridde, kom det overraskende på henne, men hun sa ja fort og jeg skjønte at hun hadde lyst. Dessuten – foreldrene mine feiret nylig 36 års bryllupsdag. De giftet seg da de var 25 år. Det samme gjorde broren min Rasmus og søster Martine. Jeg fulgte dem og ikke bror Tarjei (30). Det er første gang jeg ikke har det samme opplegget som ham, ler lillebror.

Johannes Thingnes Bø Født: 16. mai 1993 Kommer fra: Stryn Sivilstand: Giftet seg 30. juni med Hedda Kløvstad Dæhli Bosatt: Lillehammer Klubb: Markane IL Meritter: Har 12 internasjonale seniormedaljer, hvorav ett OL-gull og tre VM-gull. Har fem VM-gull og ett sølv som senior, ett ungdoms-OL-gull, og én bronse. 21 enkeltseire i verdenscupen.

Vil konkurrere med ringen

Thingnes Bø er på Blinkfestivalen. Fredag tar han geværet på ryggen i rulleskiøvelsen fellesstart, som han vant i sentrum av Sandnes i fjor.

Han har som oftest lyktes i festivalen i Rogaland. Forskjellen nå er at han har et ferskt OL-gull og gull på fingeren. Det føles godt.

Etter en jubelsesong som også inneholdt annenplass sammenlagt i verdenscupen, og tre OL-medaljer totalt, har tiden gått med til bryllupsplanlegging og ikke minst ferie i utlandet og her hjemme, for å feire den store begivenheten.

– Det var godt å få en god start på ekteskapet, roe ned og lade batteriene. Nå er jeg veldig motivert.

– Men hvordan blir det å konkurrere med skytevåpen i hånd. Kan du ha på ringen da?

– Jeg har testet det ut nå, og det har gått veldig fint. Derfor blir den værende på fingeren. Det er veldig kjekt, ler han.

VM er prioritet én

Utøveren fra Stryn, bosatt på Lillehammer, klarte det mesterstykket å vinne åtte verdenscuprenn siste sesong - uten å vinne totalt.

– Plager det deg?

– Jeg hadde statistisk gjort nok for å vinne cupen, men Martin Fourcade var hakket hvassere. Nei, det plager meg ikke. Jeg gjorde det jeg følte var mulig, men det var ikke nok.

I år sier han at VM i Östersund blir viktigst, mens verdenscupen sammenlagt kommer i andre rekke.

– Men i løpet av den neste perioden frem til OL i Beijing, har jeg lyst til å ta gå til topps i alle fall én gang sammenlagt.

Lagkompisene nekter å tro at Bjørndalen legger opp: – Han elsker dette

Humøret er på topp

Thingnes Bø har i alle fall fått med seg selvtilliten fra sesongen som var, og håper det skal flyte like godt som i fjor.

– Det handler om å komme godt i gang og ha en god kropp. Resultatmessig er jo det jeg leverte i fjor over det jeg kan forvente i fortsettelsen, men jeg tenker at det er riktig å ta små valg hele tiden - istedenfor veldig store. Og så håper jeg som Ringenes Herre at ringen gir meg styrke.