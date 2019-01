Lagkameratens hyllest: – Det mest ekstreme vi har sett i skiskyting noensinne

Saken oppdateres.

ANTERSELVA: Landslagssjefen for norske skiskyttere ristet på hodet der han sto i målområdet i Anterselva. En norsk skiskytter var i ferd med å skrive historie mens tusener av tilskuere jublet beundrende. Landslagssjef Per Arne Botnan manglet ord.

– Nei, hva skal man si.

Johannes Thingnes Bø tok sin 10. seier for sesongen. Det var hans 13 individuelle renn i verdenscupen. Nå presterer han hver eneste gang han stiller til start.

Utenomjordisk

Det er ikke bare sportssjef Per Arne Botnan som sliter med å sette ord på prestasjonen til 26-åringen fra Stryn. Lagkameratene er fulle av beundring. Vetle Sjåstad Christiansen gikk selv inn til en skuffende 53. plass, men han er imponert over hva Johannes Thingnes Bø får til om dagen.

– Dette som nå skjer, er det mest ekstreme vi har sett i skiskyting noensinne. Johannes er helt utenomjordisk god, sier han vel vitende om at skiskytterhistorien har vært preget av utøvere som Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen.

– God overskrift, svarte vi Christensen.

– Bare skriv. Jeg mener det.

Som en Thomas Alsgaard

Det er mange som har problemer med å forklare at det er mulig å være så god som den yngste av Bø-brødrene er nå. En av sjefene for norske skiskyttere har en ekstra forklaring.

– Han er bare så kul, så rolig og så går han så godt på ski. Omtrent som å se Thomas Alsgaard på tremila under Lillehammer-OL. Han bare står på skiene og utnytter all energi i riktig retning, sier en som vet litt om skiteknikk, skiskytternes idrettssjef Odd Bjørn Hjelmeset.

Storebror Tarjei Bø har vært en av dem som har vært nærmest Johannes av de norske flere ganger denne sesongen.

– Det er klart det er irriterende at lillebror er best hele tiden. Men det han gjør akkurat nå er helt ekstremt. Det er så mye som skal klaffe hele tiden. Men for ham klaffer det nettopp hele tiden. Han kunne jo ha delt litt med meg, sier Tarjei Bø og gliser.

Irriterende god

Erlend Bjøntegaard var den som kom nærmest den umulige stryningen i solskinnet i Anterselva fredag. For ham har sesongen vært heller skuffende. Helt til fredag ettermiddag.

– Jeg har sagt det før denne sesongen at Johannes er irriterende god, og at jeg er glad for at han er norsk. Det er litt mindre irriterende når jeg er nærmest, sier Bjøntegaard.

Han prøver seg på en forklaring.

– Vi snakker ofte om at Johannes er et stort talent. Det er han uten tvil. Det å være et talent i seg selv det er ikke imponerende, men det er måten han utnytter sitt talent på som er imponerende. Han får ut sitt potensial så til de grader.

Litt mindre stormannsgal

Så hva sier hovedpersonen selv.

– Jeg tenker allerede på morgendagen og jaktstarten. Denne sprintseieren er allerede glemt, sa han og gledet seg mest til å komme på hotellet hvor han har fått besøk av kona Hedda Dæhli Bø.

Dagen før rennet gjorde han et forsøk på å forklare hvorfor det er nettopp denne sesongen han slår til som en ubestridt ener.

– For hvert år har jeg tenkt mindre og mindre på konkurrentene. Skal ikke se vekk fra det er en slags hovedforklaring på at det går bedre.

Han innrømmer gjerne at han var litt mer bajas før enn nå.

– Jeg var mer resultatorientert enn jeg er nå. Selv om resultatene er bedre nå enn tidligere, så ligger fokuset på gjennomføring og helhet. Jeg prøver å finne feil i det jeg har gjort selv om jeg har gjort det bra. Derfra prøver jeg å utvikle meg videre. Jeg tror at det er en av grunnene til at jeg har gjort det bedre nå enn før. Jeg er mer reflektert og mindre stormannsgal av egne prestasjoner.

Og hvis det er noen som tror at han synes det er lett selv, så tar de feil.

– Jeg fikk det totalt på sisterunden. Og jeg var så kald på fingrene, og det er plagsomt når du ikke kjenner fingrene, sa han etter løpet.

Han fikk en bom på stående. Det irriterte ham. Han skulle gjerne hatt et større forsprang til de andre på lørdagens jaktstart. Nå har han 17 sekunder til nummer to, Erlend Bjøntegaard, og 20 sekunder til Antoine Guigonnat på tredjeplass.