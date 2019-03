Mener hun har rotet bort sine beste muligheter

Her kommer lavtrykket som gir vindkast på over 100 kilometer i timen

Saken oppdateres.

ÖSTERSUND: Det er blitt et spesielt VM for Marte Olsbu Røiseland. Det ble innledet med jubel og champagnesprut etter mixedstafetten. Men så kom hennes personlige nedtur.

Hun måtte registrere at det var de andre jentene på laget som lykkes på sprint og jaktstarten. Ingrid Landmark Tandrevold tok sølv fredag. Tiril Eckhoff tok sølv søndag.

Bare 4. plass

For Røiseland endte det opp med en 4. plass på jaktstarten. Farten i sporet var fabelaktig, men dårlig skyting på sprinten ødela muligheten for medalje. Det var jo den første helgen som var hennes. Det var da familie og hele fanklubben fra Froland var høylytt til stede i den svenske VM-byen.

– Selvfølgelig er jeg skuffet på egne vegne, men samtidig veldig glad på de andre jentenes vegne, sa hun til Aftenposten dagen før tirsdagens normaldistanse.

Den klassiske skiskytterdistansen hvor man får ett minutt i tillegg og ikke strafferunder når man bommer. Det tar bare 23–25 sekunder å gå en strafferunde.

Best av de norske

Mens Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff har variert fra det håpløse til glitrende denne sesongen, har 28-åringen fra Froland vært stabilt god. Hun ligger på fjerdeplass i verdenscupen. Derfor var det med medalje i sikte at hun reise til Östersund.

– Det var på sprint og jaktstart jeg skulle ta den, medaljen. Med den fysiske formen jeg har hatt denne sesongen, har sprint og jaktstart vært min greie. Du får ikke utnyttet farten i sporet like godt når det er et helt minutt i tillegg for hver bom, sier hun i solskinnet ute i en park like ved vandrerhjemmet hvor det norske laget bor.

Mediene får ikke slippe inn. Alle møter skjer ute. Greit når Östersund på den konkurransefrie dagen varter opp med sol fra skyfri himmel og nærmere ti kalde grader.

Og selv om Røiseland synes hun har hatt litt motgang på de individuelle øvelsene, holder hun motet oppe.

– Favoritt er jeg ikke på normaldistansen, men dette er skiskyting. Alt kan skje, sier hun.