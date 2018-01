NRK: IOC vurderer å gi Bjørndalen friplass i OL

Rett før regjeringen avgjør rammene for NTNU-utbyggingen: - Vanvittig spennende for NTNU og hele byen

Saken oppdateres.

Tidenes mestvinnende vinterolympier, Ole Einar Bjørndalen, ble mandag vraket fra den norske skiskyttertroppen i Pyeongchang-OL.

43-åringen har ikke vist gode nok resultater denne sesongen. Seks andre skiskyttere fikk OL-billett, og Bjørndalen erkjente at han var skuffet over avgjørelsen.

Vrakingen har også skapt sterke reaksjoner i andre miljøer. Komiker og programleder Johan Golden, sa blant annet dette i en debatt i Dagsnytt 18 mandag:

– Hvis Bjørndalen sier han er god nok, er han god nok. Han er kongen, og gjør som han vil, sa Golden blant annet.

Men nå kan det dukke en ny mulighet for Bjørndalen. NRK erfarer at Den internasjonale olympiske komité vurderer å gi Bjørndalen, som har deltatt i alle OL etter 1992, en friplass.

– Ville vært en fin gest

NRK henviser ikke til noen åpne kilder, men har snakket med den norske landslagstreneren Siegfried Mazet. Han synes en friplass fra IOC er en god idé.

– Det hadde vært en fin gest. Han er regjerende mester på sprinten, så han kunne for eksempel fått en plass der, sier Mazet til NRK.

Aftenposten snakket med Norges IOC-medlem Kristin Kloster Aasen i kveld. Hun var ukjent med opplysningene.

– Jeg så innslaget på Dagsrevyen. Jeg vet ikke noe mer om dette. Det var helt nytt for meg, sier hun og ønsker ikke å spekulere i om det er aktuelt for IOC å gi en friplass.

Aftenposten har kontaktet IOC sentralt, men foreløpig ikke fått noe svar.

– Har vært en del reaksjoner

Trenere Mazet innrømmer i NRK-intervjuet at vrakingen av mannen som har vunnet 8 OL-gull, har skapt reaksjoner.

– Det har vært en del reaksjoner, og jeg skjønner at det har vært mye følelser rundt dette, sier Mazet.

43 år gamle Ole Einar Bjørndalen er tidenes mestvinnende vinterolympier. Han har vunnet 8 gull, 4 sølv og 1 bronsemedalje.

For fire år siden vant han et meget overraskende OL-gull på sprinten, kort tid etter at han hadde fylt 40 år.