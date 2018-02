Norge havnet utenfor pallen i kaotisk stafett: – Skuddene gikk overalt

Blir du irritert over at «alle» andre har ei uke med vinterferie?

Saken oppdateres.

Skiskyting-stafetten for kvinner ble preget av mye vind og tett snøvær. Vanskelig skyteforhold sørget for at bommene florerte, og stillingen endret seg etter hver skyting.

På det verste blåste det så mye at alle ble stående på standplassen uten at noen turte å skyte. De vanskelige forholdene førte til at Tiril Eckhoff måtte ut i en strafferunde, og Ingrid Tandrevold måtte gå to.

Det så lenge ut som Hviterussland ville få en enkel reise til gullmedaljen inn til siste skyting. Men Ole Einar Bjørndalens kone Darja Domratsjeva bommet tre ganger på siste skyting, og det ble svært tett i teten ut fra siste skyting.

Olsbu gamblet på siste skyting, og bommet tre ganger, men klarte likevel å være på skuddhold til sølvet og bronsen ut på den siste runden.

– Skuffet

Men avstanden opp til bronseplassen gikk for langt, og Norge ble nummer fire, med tre strafferunder og tolv ekstraskudd.

– Jeg så at det vekslet veldig fort på standplass, og vi hadde absolutt muligheten til medaljer. Det var kjedelig at jeg måtte bruke ekstraskudd, spesielt når jeg så hvor nære jeg var pallen. Jeg prøvde på sisterunden, men det ble for langt opp. Jeg er skuffet over jobben min i dag, sa Marte Olsbu etter rennet.

Hviterussland vant gullet, foran Sverige og Frankrike. Ingen av lagene på pallen fikk strafferunder.

– Det ble for langt opp, men Olsbu gjorde en fantastisk innsats. Det var tappert kjempet, men det ble den sure fjerdeplassen. Det var en dramatisk stafett, som skiskytterstafetter alltid er, sa kommentator Asbjørn Myhre etter rennet var over.

Den mest dramatiske skytingen var da Tiril Eckhoff skulle skyte for andre gang. Da tok vinden godt, og alle løperne vegret seg for å skyte. Eckhoff ble stående i ett minutt og 40 sekunder før hun måtte ut i en strafferunde.

– Jeg tror jeg fikk den verste kula. Det var hardt, til slutt står du bare å rister for at du kjemper så hardt i vinden, sa hun til Aftenposten etter løpet.

– Vinden kom og gikk

Eurosport-ekspert Ann Kristin Flatland synes forholdene preget løpet.

– Jeg synes det var voldsomme forhold i dag. Det skiftet hele tiden med vind, og Tiril Eckhoff sto i 1 minutt og 40 sekunder på sin andre skyting. Jeg synes det var veldig vanskelig for løperne i dag, sa hun til Eurosport.

Men hun mener ikke at arrangøren burde ha stoppet konkurransen på grunn av vinden og snøen.

– Nei, og når de først har satt i gang er det vanskelig å stoppe. Vi så at Italia fikk to runder på første skyting på Tirils etappe, kom inn og skjøt ned alle blinkene på 24 sekunder, så det var veldig varierende forhold, sier Flatland til Eurosport.

Det snødde tett da skiskytterkvinnene gikk ut på første etappe. Synnøve Solemdal gikk ut på førsteetappe, og la seg et stykke bak i feltet inn til første skyting.

De norske kvinnene har slitt på standplass i mesterskapet, men Solemdal skjøt en fin serie og gikk ut sammen med teten. Hun slet litt på det tunge føret, og gikk inn til den andre skytingen 12 sekunder bak Japan, Hviterussland, Slovakia og Tyskland.

Bingoforhold

På andre skyting ble det en bom på Solemdal, men hun holdt fortsatt følge med teten. Da hun vekslet med Tiril Eckhoff var hun 20,8 bak Italia som ledet.

– Jeg er misfornøyd med at jeg bommet på siste skuddet, men en bom er brukbart. Det er mye vind, og det er tøft å stå der, sier Solemdal etter løpet.

I kjent stil gikk Eckhoff fort, og tok inn på teten. På skytingen ble det en bom i svært vanskelige forhold, men hun gikk seg likevel opp til en annenplass etter at Dorothea Wierer kollapset totalt og måtte ut i to strafferunder.

På andre skyting begynte det å blåse kraftig. Alle de tre første ble stående lenge uten å skyte, og bommet på mange skudd. Både Kuzmina og Eckhoff bommet tre ganger, og Norge måtte til slutt ut i en strafferunde.

Ledelsen skiftet

Wierer, som kollapset på forrige skyting, var tilbake i ledelsen, og Eckhoff gikk ut på niendeplass, 42 sekunder bak. Hun tok igjen fem sekunder inn til veksling, og sendte Ingrid Tandrevold ut 37 sekunder bak Finland.

Bingoforholdene fortsatte på tredje etappes første skyting, og alle bommet. Tandrevold bommet en gang, men brukte bare et ekstraskudd, og tok mye tid på teten. Italia og Slovakia gikk først ut, med Norge 14 sekunder bak på fjerdeplass.

Men på andre skyting ble det kollaps på Tandrevold. Hun åpnet med tre bom, og bommet også på to av ekstraskuddene. Dermed måtte hun ut i to strafferunder, og havnet langt bak.

– Skuddene gikk over alt, og det var tydelig at hun ikke hadde kontroll, sa skyteekspert Morten Hegle Svendsen i Eurosport.

Norge lå 1,12 bak ledende Hviterussland, og 58 sekunder bak bronsemedaljen. Tandrevold gikk bra i sporet, og tok inn 13 sekunder til veksling.

Ut på siste etappe hadde skyteforholdene blitt betraktelig bedre, og Marte Olsbu skjøt en perfekt runde på sin første skyting. Hun gikk ut 45 sekunder bak ledende Hviterussland på en niendeplass.

På siste skyting bommet Olsbu to ganger, og gikk ut 24 sekunder bak Hviterussland. Selv om det så ut som hun kunne kjempe om en bronsemedalje, ble avstanden til slutt for stor, og Norge ble nummer fire.

Dermed reiser Norge hjem med to medaljer på kvinnesiden i skiskyting. Marte Olsbu tok sølv på sprinten, mens Tiril Eckhoff tok bronse på normaldistansen.

I morgen er skiskytter-stafetten for herrene.

Norge vant bronse i Sotsji-OL, en medalje som kan oppgraderes til sølv dersom russerne blir disket.