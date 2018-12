Norges nye landslagssjef brøt med hjemlandet: – Det ble en spesiell situasjon

Sarpsborg-treneren sa nei til RBK: - Glade for at han blir

Saken oppdateres.

Patrick Oberegger har kjæreste fra Voss. Derfor kan skiskytterjentenes nye trener svare på sjarmerende aksentnorsk med tydelig innslag av vossedialekt og italienertysk når han får spørsmålene.

Han er den andre suksesstreneren som har forlatt sine utøvere på kontinentet til fordel for norske skiskyttere. Først ut var Martin Fourcades suksesstrener Siegfried Mazet som kom til Norge for to år siden og ble trener for gutta. I vår ble det klart at nok en såkalt suksesstrener var klar for det norske landslaget.

Suksess i Italia

Patrick Oberegger har hatt ansvaret for italiensk skiskyttersuksess. Han er fra den legendariske skiskytterdalen hvor Anterselva ligger. I samme dalen bor Dorothea Wierer, Lucas Hofer og Dominik Windisch. Disse og flere til har dannet stammen i et italiensk skiskytterlag som bare blir sterkere og sterkere.

Men i vår var det slutt. Han fikk tilbud om jobb i Norge med ansvar for de norske skiskytterjentene. Han flyttet fra vakre Anterselva til en kjellerleilighet på Besserud i Oslo.

– Helt utmerket. Jeg har kort vei til Kollen, til idrettsanlegget på Fossum og Olympiatoppen. Alt lå til rette for en tett oppfølging av utøverne.

Og tett oppfølging av utøverne er ønsket. Han har ambisjoner om suksess. Men for at det skal bli suksess er det en ting som er viktigere enn noe annet.

– Det største og viktigste for meg er å bygge et lag. Vi har enkeltutøvere som er gode, men det viktigste er at hele laget fungerer, sier han.

Han har tro på at han skal lykkes å bygge et godt lag. Et lag som er i stand til å få opp nye lovende skiskyttere, og et lag som er i stand til å få frem enere og vinnere.

Dårlig debut

Det gikk ikke all verden i verdenscupdebuten for norske jenter da de torsdag innledet med 15 kilometer og det som kalles normaldistansen. Marte Olsbu Røiseland var beste norske med en 21. plass. Tiril Eckhoff var hjemme i Norge med forkjølelse.

Også på lørdagens sprint gikk det tungt for de norske jentene: Olsbu Røiseland ble best med en 23.-plass

Men selv om det var ustabilt nå, så har Oberegger og den andre nye treneren til skiskytterjentene, Sverre Waaler Kaas, ambisjoner om at det skal bli stabilt.

Vanskelig brudd

Da Martin Fourcades mangeårige trener, Siegfried Mazet, tok over de norske skiskyttergutta, ble Fourcade forbannet. Han likte det ikke og det gikk så langt at Mazet nærmest følte seg mobbet i hjemlandet.

Obereggers brudd med Wierer og italiensk suksess var ikke bare lykkelig.

– Det ble en spesiell situasjon. Jeg hadde et tett forhold til løperne og spesielt med Lucas Hofer, Dominik Windisch og Dorothea Wierer som alle er fra Anterselva. Vi var nesten venner. Og de var ikke så veldig fornøyde, innrømmer han.

Men han er sikker på at det kommer til å gå over. I tillegg til den nye utfordringen som norsk trener, var det også kjæresten som trakk. Når han ikke er på jobb som trener, er han ofte på Voss.