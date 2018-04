Politirazzia i Norge: Norsk skiskyttertopp er under etterforskning

Saken oppdateres.

Østerriksk politi gjennomførte en razzia hos Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) tirsdag. Politiet har også aksjonert i Norge.

Det var de østerrikske medier som først meldte om saken på sine nettsider.

IBU har sine hovedkontorer i den østerrikske byen Salzburg, og det var her politiet slo til tirsdag med en rettslig begjæring om husransaking.

Det er også gjennomført en politirazzia i Norge i forbindelse med etterforskningen, melder NRK.

– Østerrikske myndigheter mistenker nordmannen for økonomisk kriminalitet, og spørsmål om etterforskningen må rettes til østerrikske myndigheter, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim i en pressmelding.

Heller ikke østerriksk politi er villig til å dele mye informasjon om hva som er årsaken til at IBU-president Besseberg og organisasjonens generalsekretær nå er under etterforskning.

– Jeg kan ikke gi deg mer informasjon om denne saken nå, men det vil komme når vi er klare. Muligens kan vi si mer om etterforskningen torsdag morgen, sier Konrad Kmitich, påtaleadvokat hos Østerrikes Økokrim (Wirtschafts- und Korruptionsstatsanwaltschaft) i Wien.

Kort melding på ettermiddagen

Ved 15.50-tiden ble det sendt ut en kort pressemelding fra IBU om ransakingen av kontorene til IBU i Salzburg.

– Husundersøkelsen har sammenheng med etterforskningen av IBU-president Anders Besseberg og generalsekretær Nicole Resch, heter det i pressemeldingen.

Det er meldt om at razziaen i Salzburg skal ha sammenheng med doping. Men, ifølge det østerrikske nyhetsbyrået ATA, henviser talsmannen for kriminalpolitiet i Østerrike til statsadvokaten for korrupsjon og økonomisk kriminalitet i Wien. Det er dette kontoret som skal være ansvarlig for aksjonen mot IBU i Salzburg.

– Det er selvfølgelig overraskende og meget alvorlig at vår internasjonale president er under ettforskning. Men vi vet ikke mer enn det som fremkommer i mediene om dette. VI har hatt kontakt med IBU og har fått beskjed om at vi vil få mer informasjon senere, sier presidenten i Norges skiskytterforbund, Erlend Slokvik til Aftenposten.

Trolig dopingrelatert

Det blir ikke gitt noen opplysninger om hva som er den direkte årsaken til etterforskningen og razziaen mot kontorene.

WADAs kommunikasjonssjef James Fitzgerald har bekreftet overfor NRK at dette er knyttet til doping.

Administrerende direktør i IBU, Kuchenmeister, er nå fungerende generalsekretær.

Aftenposten har forsøkt å ta kontakt med Anders Besseberg i dag, men har ikke lykkes.

Tidligere onsdag hadde NRK.no et intervju med den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov. Han påstår at IBU har vært involvert i manipulasjon av blodpassene. Dette er blodprøver som blir tatt over tid for å sjekke om utøverne har variasjoner i blodverdiene som kan være mistenkelig og antyde bruk av dopingmidler.