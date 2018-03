Ny maktdemonstrasjon: Norge fullstendig overlegne i Holmenkollen

Erdogan: Vi har full kontroll over Afrin sentrum

Dyrhaug feller knallhard dom over egen sesong

Trønderske Tora (25) jobber for verdens bygdejenter hos FN i New York

Vladimir ble dømt til to år i russisk straffekoloni for å poste på sosiale medier

Saken oppdateres.

Johannes Thingnes Bø gikk Norge inn til sesongens tredje stafettseier i verdenscupen i skiskyting søndag. Østerrike fulgte nærmest.

Thingnes Bø ble sendt ut på ankeretappen med mer enn et halvt minutts ledelse av storebror Tarjei. Det forspranget var han aldri i nærheten av å gi fra seg. Også Lars Helge Birkeland og Henrik L'Abée-Lund gjorde meget gode etapper.

Dermed fortsatte den norske stafettdominansen.

Det norske laget hadde vunnet to av tre verdenscupstafetter denne sesongen foran søndagens Kollen-konkurranse og måtte finne seg i å være favoritter. I OL ble riktignok Sverige for sterke og tok et overraskende gull.

På hjemmebane var det tid for revansje.

Maksløp

Lars Helge Birkeland har vært sikker som banken i stafettsammenheng i vinter og var også startmann på OL-stafetten i Sør-Korea. Søndag fortsatte han i samme stil.

To fulle hus ga Norge en meget god start på stafetten, og særlig ståendeserien til Birkeland var det høy klasse over. 30-åringen brukte kun 6,4 sekunder fra første til siste skudd.

– Dette var et maksløp ut fra den formen jeg har nå, sa Birkeland til NRK.

L'Abée-Lund i storform

Henrik L'Abée-Lund hadde kun 7,4 sekunder fram til teten da han gikk ut på sin etappe. Sprintvinneren fra torsdag måtte ha to ekstraskudd på liggende, men svarte med en strålende serie på stående.

Dermed sendte han Tarjei Bø ut i tet.

– Jeg måtte redde meg inn etter en liggende serie jeg ikke skjønte så mye av, smilte L'Abée-Lund.

Tarjei Bø fortsatte der lagkameratene slapp. Ett ekstraskudd på liggende og fullt hus på stående var mye mer enn godkjent. Dermed var alt opp til lillebror Johannes på ankeretappen.

Den oppgaven løste 24-åringen på glimrende vis med to fulle hus.

(©NTB)