Nytt mareritt for Hegle Svendsen: Norge tapte gullet til Sverige

Gårsdagens kvinnestafett ble preget av tett snøvær og til tider sterk vind, og vinden skapte også trøbbel for herrene. Men Norge taklet forholdene godt, og før siste skyting ble hadde stafetten blitt en svensk-norsk duell. Fredrik Lindström mot Emil Hegle Svendsen.

Og svenskene taklet både presset og vindforholdene best på siste skyting. Hegle Svendsen bommet tilsammen fire ganger, og måtte ut i strafferunde. Dermed hadde den svenske løperen skaffet seg en solid ledelse som selv «Super-Svendsen» ikke kunne tette.

– Her ble vi satt skikkelig på plass, dessverre, sier Eurosport-ekspert Martin Eng under sendingen.

Svendsen rotet også bort seieren på forrige OL-stafett i Sotsji. Også da måtte han ut på strafferunde etter å ha ledet på ankeretappen.

Luken ned til Tyskland var heldigvis såpass stor av sølvet aldri var truet. I mål var Svendsen 55,5 sekunder bak, og ristet på hodet da han ble møtt av lagkameratene.

Sverige har aldri tatt gull på herrestafetten før, men har to bronsemedaljer for 1968 og 1992.

– Rullegardinen gikk ned

Norge brukte tolv ekstraskudd og fikk én strafferunde, mens Sverige brukte syv ekstraskudd.

– Sverige trente på den vindfulle banen i Östersund før OL, og det har gitt resultater. All ære til Sverige, det er moro at de gjør det så godt som de har gjort, sa ekspert Martin Eng i Eurosport etter rennet.

Eurosports Ann Kristin Flatland følte med den uheldige ankermannen etter løpet.

– Det er en vanskelig situasjon og vanskelig forhold. Det er vondt å tenke på de tankene Emil har med seg der. Vi har sølv, og det er bra med medalje, men nå kjenner jeg på det som Emil går gjennom nå, sa ekspert Ann Kristin Flatland.

Morten Hegle Svendsen er i tillegg til å være ekspert for Eurosport bror til ankermann Emil Hegle Svendsen. Han tror at broren har det tøft etter dramaet som utspilte seg på siste skyting.

– Det var fryktelig dramatisk igjen. Emil kommer fryktelig skjevt ut og roter seg bort. Og da svensken satte det første ekstraskuddet, tror jeg Emil får med seg det og rullegardinen går det. Jeg tror Emil er fryktelig trist nå, så jeg håper at lagkameratene tar hånd om han, sa skyteeksperten.

Vinden preget skytingen

Lars Helge Birkeland startet for det norske laget. På første skyting bommet han én gang, men skjøt så fort at han bare lå 6,7 sekunder bak etter første skyting.

Selv om det hadde sluttet å snø preget været også denne øvelsen. I går skapte vinden kaos på kvinnestafetten, og vimplene rørte seg også kraftig på herrestafetten.

Dermed ble det mange bom på andre skyting, men Birkeland slapp unna med en bom, og satte ekstraskuddet kjapt. Dermed gikk han ut som tredjemann, bak ledende Tyskland.

– Jeg følte jeg løste skytingen brukbart, og gjorde jobben bra. Det ble kjørt hardt på andrerunden. Jeg skulle ha vært i bedre form, men alt i alt fikk jeg ikke gjort noe med det, sa Birkeland etter sin etappe.

Tyske Erik Lesser gikk en kjemperunde, og Norge var 24 sekunder bak ved veksling.

Bingo-forhold

Tarjei Bø var Norges annenmann, og inn mot sin første skyting hadde han skaffet seg en luke til de han gikk sammen med. Mens Tyskland og Benedikt Doll skjøt fullt hus, bommet Tarjei Bø tre ganger.

Heldigvis traff han på alle tre ekstraskuddene, og slapp unna strafferunde. Men han tapte selvsagt mange sekunder, og var 48,9 sekunder bak Tyskland.

På den fjerde skytingen kom bingoforholdene fra kvinnenes stafett tilbake på nytt, og bommene kom for herrene. Tyskland, som ledet med god margin, bommet fem ganger, og måtte ut i to strafferunder. Tarjei Bø bommet også tre ganger, men slapp strafferunde.

– Dette er blitt akkurat så uforutsigbart som vi kunne forvente oss, sa Asbjørn Myhre, Eurosport-kommentator før den andre vekslingen.

Tarjei Bø var lettet over at han slapp strafferunde etter skytingene.

– Jeg hadde ikke mange skudd i børsa da jeg kom i mål. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å få de ned. Jeg ble kastet fra side til side, så man må ha is i magen. Man kan trene hele året, men det går ikke an å trene på akkurat dette, sa Bø etter sin etappe.

Spiste opp forspranget

Norge hadde satt opp sitt antatt sterkeste kort, Johannes Thingnes Bø, på tredjeetappe. Det hadde også Frankrike, men på grunn av de to dårlige etappene lå Fourcade 1,12 bak Norge, og 1,43 bak teten.

Thingnes Bø åpnet sin etappe i et forrykende tempo, og hadde tatt 12 sekunder allerede etter 900 meter. Inn mot skyting lå han, Sverige og Østerrike bare noen sekunder bak ledende Tsjekkia.

Og gutten fra Stryn leverte også en perfekt skyting. Ut på andre runde hadde han tatt igjen forspranget til Tsjekkia og ledet.

Den norske tredjemannen gikk rolig på andre runde for å være klar til den stående skytingen. Rett før de kom inn på standplass lå vimplene vannrett, men vinden roet seg akkurat i det sekundet Thingnes Bø kom inn til skyting. Han brukte ett ekstrasekund, men gikk ut sammen med Sverige i ledelsen.

De to gikk sammen inn mot siste veksling. Norge hadde Emil Hegle Svendsen på siste etappe, mens Sverige hadde Fredrik Lindström. Bak de to i tet skulle Simon Schempp fra Tyskland jage.

Svensk-norsk drama

Vinden økte inn på siste etappe, men den var litt svakere på de to første mattene. Dermed klarte både Sverige og Norge å fylle sine fem blinker, men Tyskland på tredjeplass fikk store problemer. Han klarte til slutt å treffe med alle ekstraskuddene, men var hektet av i kampen om gullet.

Før skyting så det dermed ut som det skulle bli en norsk-svensk duell om gullet. Hegle Svendsen la seg i ryggen på Lindström, og lot svensken ta den tyngste drajobben. Alt ville bli avgjort på den siste skytingen.

Der bommet Emil Hegle Svendsen fire ganger og måtte ut i strafferunde, og skjøt seg dermed bort fra stafettgullet. Fredrik Lindström og Sverige kunne gå en rolig æresrunde og ta gullet.

Sølvet er skiskytternes fjerde medalje på herresiden dette mesterskapet. Johannes Thingnes Bø vant OL-gull på normaldistansen, Emil Hegle Svendsen fikk bronse på fellesstarten, og det ble sølvmedaljer på mixedstafetten.

Norge kom på fjerdeplass på stafetten i Sotsji, der de var regjerende mestre etter seieren i Vancouver. Da Norge tok gullet i 2010, deltok to av dagens stafettgutter, Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø.