Olsbu Røiseland best på tung norsk skiskytterdag

Saken oppdateres.

Det norske kvinnelandslaget i skiskyting venter på sesongens første topp-20-plassering. I lørdagens sprint ble Marte Olsbu Røiseland beste norske som nummer 23.

Hun pådro seg en strafferunde på begge skytingene under Pokljuka-sprinten. Den første bommen kom allerede på første skudd da Olsbu Røiseland var på standplass første gang.

Froland-løperen var i mål ett minutt og 22 sekunder bak Finlands skiskytterstjerne Kaisa Mäkäräinen. De to øvrige pallplassene gikk til Dorothea Wierer fra Italia og franske Justine Braisaz.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde også to bom og ble nest best av de norske. Hun endte på 27.-plass og var 1.29,9 minutter bak forrige sesong sammenlagtvinner i verdenscupen.

Emilie Aagheim Kalkenberg måtte ut i to strafferunder under den 7,5 kilometer lange sprinten. Til slutt havnet hun på 52.-plass, mens Synnøve Solemdal ble nummer 61 selv om hun skjøt feilfritt. Det viser at Solemdals langrennsform ikke er der den bør være for å hevde seg i toppen.

Karoline Knotten og Thekla Brun-Lie ble nummer 75 og 89. Begge to hadde ett bomskudd på veien. Brun-Lie var igjen uheldig under verdenscupåpningen i Slovenia. Fredag røk reimen til våpenet, og lørdag brakk hun begge skiene.

– Dette er absolutt ikke min helg, sa hun til NRK.