Olsbu etter stafettfadesen: – Jeg skal snakke med min mentale trener. Hun har troen på meg.

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: – Det er for dårlig med en strafferunde i en stafett. Det skal ikke skje.

De norske skiskytterjentene Synnøve Solemdal, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu kjempet lenge om en pallplassering i lørdagens stafett.

Sistnevntes strafferunde på liggende skyting ble skjebnesvanger.

– Skyting er veldig lett når man ting flyter godt, og fryktelig vanskelig når det ikke gjør det. Akkurat nå er jeg veldig god på stående, og da er det så lett. Jeg var veldig langt unna på liggende i dag, medgir Olsbu.

– Gjør meg mer motivert

Skiskytteren, som tok to sølvmedaljer i OL i Pyeongchang, er opptatt av å få snudd situasjonen, selv om sesongen snart er over.

– Jeg må få troen og tryggheten igjen. Det snur fort. I morgen blir det en generalprøve, så håper jeg på å få en god avslutning i Russland. Det er trist at sesongen snart er over, og jeg har ikke lyst til å avslutte sånn her, sier hun og legger til:

– Slike løp som i dag gjør meg bare enda mer motivert. Jeg har lyst til å snu dette.

Bruker støttespillere

Olsbu vet hvordan hun skal komme over lørdagens nedtur.

– Jeg har mange støttespillere. Først skal jeg snakke med den mentale treneren min, Britt Tajet Foxell. Hun har troen på meg, så håper jeg at jeg også kan få litt av det, sier hun.

I tillegg søker hun råd hos kjæresten Sverre Røiseland, som for tiden er trener i Norges Skiskytterforbund.

– Jeg skal ringe ham etterpå. Han fikk dessverre ikke vært her, men er i stedet i Russland på IBU-cup, sier hun.

– Samler ikke på fjerdeplasser

Ingrid Landmark Tandrevold gikk en sterk tredjeetappe under lørdagens renn, og ga Olsbu et svært godt utgangspunkt foran hennes ankeretappe.

Likevel endte laget på fjerdeplass.

– Selvfølgelig samler vi ikke på fjerdeplasser og håpet på en pallplassering i dag. Det var ingen spesielle som var skyld i at det ikke gikk, sier Tandrevold.

Tandrevold føler med lagvenninnen Olsbu etter det skuffende resultatet.

– Marte var veldig lei seg, og jeg unner ikke min verste fiende dette. Vi skal prøve å bygge henne opp igjen til jaktstarten i morgen.