Pallen glapp på stafetten: – Jeg klønet det til

Saken oppdateres.

Det var uansett et steg i riktig retning. Søndagens opptur kom dagen etter at de norske feilet totalt på jaktstarten.

Som ankerkvinne ledet Tiril Eckhoff det norske laget i mål 50,6 sekunder bak Russland. Tyskland og Tsjekkia tok de øvrige plassene på verdenscuppallen.

Norge har ikke vunnet en stafett siden VM-gullet i Holmenkollen 11. mars 2016. Det har heller ikke vært noen norske pallplasser siden prøve-OL i Pyeongchang i 2017.

– Jeg ødela

Karoline Knotten gikk Norges tredje runde i stafetten. Etter å ha trengt alle tre ekstraskuddene på den første skytingen, kjempet hun med Frankrike om tredjeplassen.

Men før Knottens siste skyting falt hun i utforkjøringen.

– Jeg prøvde å henge meg på i fronten, traff stålkanten gjennom svingen og gikk på tryne. Det var meg som ødela. Jeg synes de andre gjør det så bra, at vi hadde havnet på pallen i dag hadde jeg ikke klønet det til, sier en nedbrutt Knotten til NRK etter etappen.

Etter fallet gjorde Knotten en kjempejobb med å hente inn lagene foran, og tapte minimalt med tid. Selv med en ødelagt børse, der hele bakdelen var ødelagt etter fallet.

– Jeg merket ikke før jeg kommer på standplass at det er noe galt med børsa, hele bakenden er ødelagt. Det er ikke optimalt, jeg må stå helt annerledes. Men da tenkte jeg at jeg skal ikke tape så mye tid på å styre med å bytte børsa. Så da bare velger jeg å prøve. Det er positivt at jeg tar meg sammen slik, jeg skal ikke gjøre den feilen igjen, forklarer Knotten.

Solid åpningsetappe

Thekla Brun-Lie gikk en solid åpningsetappe. 30-åringen fikk en bom umiddelbart, men skjøt deretter perfekt. Norge lå på 9.-plass da hun vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold. Opp til ledende Italia, som hadde storstjernen Lisa Vittozzi på 1. etappe, skilte det 34 sekunder.

Ingen marerittreprise

På forrige måneds stafett i Hochfilzen fikk Tandrevold vonde minner fra Pyeongchang-OL. Da ble det full reprise med to strafferunder. Et lignende mareritt unngikk hun under røffe forhold i Oberhof.

På liggende skyting måtte Fossum-løperen ty til ett ekstraskudd, mens hun brukte to nye på stående. Hun traff på den siste etter ladekluss og nervepress. Tandrevold sendte Karoline Knotten ut på neste etappe som nummer tre. Da var det 32 sekunder opp til Tyskland.

Det så litt kritisk ut da Knotten bommet tre ganger, men Vingrom-løperen traff med ekstraskuddene og unngikk å måtte gå i strafferunden.

Skjøt uten bakstykke

Føret i Oberhof var vrient. Mange skled og falt, og det skjedde også med Knotten da hun slo skiene i hverandre. Fallet førte til at bakstykket på børsa hennes falt av. Det fikk ikke Knotten med seg før hun var inne til stående skyting. Da hadde hun muligheten til å få et reservevåpen, men avslo tilbudet.

Selv om bakenden manglet, skjøt hun imponerende bra. Knotten bommet kun én gang og gikk ut fra standplass som nummer fem og 1.23,4 bak teten. Der demonstrerte hun solide skytteregenskaper.

Eckhoff gikk i gang med sisteetappen på 7.-plass. Dagen før hadde Fossum-løperen en fryktelig jaktstart med hele syv bomskudd, men på søndagens stafett fikk hun en stor opptur. Hun plaffet ned alle blinkene på liggendeskytingen, mens hun kun trengte ett ekstraskudd på den stående.

En liten stund så det ut til at Eckhoff kunne nærmere seg Tyskland og Tsjekkia i pallkampen, men det ble for tøft.