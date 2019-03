Røiseland reddet VM-stafettgull med ellevilt comeback etter Eckhoff-sprekk

Røiseland reddet VM-stafettgull med et ellevilt comeback etter at Eckhoff sprakk

Saken oppdateres.

ÖSTERSUND/OSLO: Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland utgjorde det norske laget.

Solemdal tapte et halvminutt på sin første etappe, først og fremst i sporet, men Tandrevold skjøt Norge inn i gullkampen. Men da Eckhoff gikk for tøft og måtte i strafferunden på stående, så fikk vertsnasjonen Sverige et overtak.

Marte Olsbu Røiseland gjorde det likevel til en jubeldag da hun herjet i sporet og skjøt fullt hus på siste stående, mens Sverige sprakk.

– En mesterlig etappe av Marte Olsbu Røiseland, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Fortvilelse var snudd til glede for Eckhoff.

– Nå går det veldig, veldig bra, sa Eckhoff til NRK.

– Når jeg ser det der (siste stående), så begynner jeg å gråte, la hun til.

Tyskland innfridde ikke

Røiseland skjønte hun hadde muligheten da Hanna Öberg fortsatt sto og rotet på standplass da hun kom inn.

– Jeg kommer inn på skive to og ser at Hanna må begynne på ekstraskuddene. Da tenker jeg at nå har jeg muligheten. Jeg vet at jeg kanskje har litt raskere sisterunde enn henne, sa Røiseland til NRK.

Sverige tok sølvet, mens Ukraina ble bronsevinner.

Regjerende mester Tyskland ble hengende etter allerede på første etappe da Vanessa Hinz måtte ut i strafferunden på stående, og måtte ta til takke med en fjerdeplass.

Synnøve Solemdal åpnet stafetten for Norge. Hun måtte bruke to ekstraskudd på liggende, men gikk en grei andrerunde og ga Norge et ålreit utgangspunkt etter å ha plaffet ned fem blinker på stående.

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt fullt hus på liggende, selv om det siste skuddet var et realt kantskudd.

– Hun måtte se en ekstra gang om den gikk ned, sa Bjørn.

Norsk strafferunde

Da hun også fylte på stående, sørget hun for at Norge fortsatt var med.

– Det er fantastisk skyting av Tandrevold. Norge henger så til grader med, sa kommentator Andreas Stabrun Smith.

Tandrevold vekslet 27 sekunder bak Italia og USA.

Tiril Eckhoff åpnet forrykende i sporet på sin tredje etappe, men mens konkurrentene i teten skjøt fullt, så måtte Eckhoff ha to ekstraskudd på liggende.

En ny super runde i sporet gjorde at hun likevel kom inn sammen med topplagene til stående.

Men innsatsen kostet. Eckhoff skjøt tre bom på stående, og traff bare med to ekstraskudd, og hun måtte derfor ut i strafferunden. Det gjorde at Norge vekslet på fjerdeplass før den siste etappen, 43,1 sekunder bak Sverige.

Marte Olsbu Røiseland tok inn noen sekunder på sin første runde, og etter å ha brukt ett ekstraskudd på liggende, men gjorde ingen feil på siste stående.

Dermed kunne hun gå inn til et overlegent norsk gull.