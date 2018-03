Sensasjonell norsk seier: - Nå kan jeg endelig si til datteren min at pappa er god nok

Du må betale 60 000 mer i året for et boliglån på 4 millioner kroner

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Det går mot en thrilleravslutning på verdenscupen i skiskyting. Før torsdagens renn i Holmenkollen ledet Martin Fourcade med 45 poeng, men Johannes Thingnes Bø økte med noen få poeng etter løpet.

Midt mellom de to beste i årets sesong gikk dagens store overraskelsesmann. Henrik L'Abée-Lund gikk et av sitt livs løp, og plaffet ned alle de ti blinkene. Ute i sporet holdt han høy fart, og på den siste runden ble det en sekundstrid mot verdenscupleder Fourcade og Thingnes Bø.

Ut etter siste skyting var det så godt som dødt løp mellom Fourcade og L'Abée-Lund, mens Thingnes Bø hadde et sekunds ledelse. Vanligvis er Thingnes Bø suveren i sporet, men halvveis ute på den siste runden hadde stillingen endret seg, og det var L'Abée-Lund som gikk mot seier. De siste 500 meterne parkerte L'Abée-Lund de to konkurrentene, og gikk inn til seier, 6,1 sekunder foran Thingnes Bø.

– Det er helt spinnvilt. Dette hadde jeg ikke trodd. Jeg hørte at Johannes var foran på sisterunden, så jeg tenkte at annenplass var bra. Dette har alltid vært i drømmen min. Det er det jeg jobber for hver dag, sa L'Abée-Lund til NRK etter at Thingnes Bø var i mål og seieren sikret.

Verdenscup skiskyting i Holmenkollen, Oslo torsdag, sprint: Menn, 10 km (antall strafferunder i parentes): 1) Henrik L'Abée-Lund, Norge 26.10,3 (0), 2) Johannes Thingnes Bø, Norge 0.06,1 min. bak (1), 3) Martin Fourcade, Frankrike 0.06,9 (0), 4) Julian Eberhard, Østerrike 0.07,1 (1), 5) Lukas Hofer, Italia 0.15,5 (1), 6) Arnd Peiffer, Tyskland 0.16,8 (1), 7) Jevgenij Garanitsjev, Russland 0.23,3 (0), 8) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 0.28,8 (0), 9) Benedikt Doll, Tyskland 0.35,2 (1), 10) Lars Helge Birkeland, Norge 0.41,2 (0). Øvrige norske: 23) Erlend Bjøntegaard 1.08,6 (0), 26) Tarjei Bø 1.11,4 (2), 65) Ole Einar Bjørndalen 2.21,8 (4). Verdenscupen (18 av 22 renn): 1) Fourcade 936, 2) Johannes Thingnes Bø 899, 3) Anton Sjipulin, Russland 591, 4) Peiffer 559, 5) Jakov Fak, Slovenia 528, 6) Tarjei Bø 478, 7) Hofer 477, 8) Simon Desthieux, Frankrike 451, 9) Doll 429, 10) Fillon Maillet 426. Øvrige norske (topp 30): 12) Birkeland 418, 18) L'Abée-Lund 329, 19) Emil Hegle Svendsen 323, 27) Erlend Bjøntegaard 231.

Dediserer seieren til familien

Dette er skiskytterens første individuelle verdenscupseier. Han sier at sisterunden var en kamp mot seg selv, men de andre hadde det enda tøffere.

– Jeg tenkte at det ble knallhardt etter siste skyting, for Fourcade er bedre på ski. Så hørte jeg at det var likt, og da måtte jeg bare bite tennene sammen. Jeg gikk langt ned i kjelleren. Men nå begynner godfølelsen å komme, sier han til NRK.

L'Abée-Lund ble tatt ut i troppen til OL i Pyeongchang, men fikk ikke gå et eneste løp. Mange ganger har han vurdert å gi seg, men nå har han bestemt seg for å prøve to år til.

– I tunge perioder er ikke idrett det morsomste, i alle fall når man har to små hjemme. Av og til lurer man på om det er verdt å reise så mye, men på slike dager er det absolutt verdt det, sier han til Aftenposten.

Seieren i dag dediserte han til samboeren og de to barna hjemme.

– Min eldste datter spør hele tiden om hvorfor jeg ikke vinner, så nå kan jeg gi henne et svar. Jeg sier jeg ikke er god nok, men nå kan jeg endelig si at pappa er god nok, sier han til Aftenposten.

– Endelig stang inn

Ole Einar Bjørndalen kom inn som reserve etter at Emil Hegle Svendsen meldte frafall. 44-åringen ble nummer 65, og får dermed ikke gå jaktstarten på lørdag.

– I dag var jeg ikke på plass i hodet, og klarte ikke å fokusere. Jeg var ikke mentalt tilstede, sa en skuffet Bjørndalen.

Veteranen har rosende ord til overs for torsdagens overraskende vinner.

– Toppidrett er brutalt, og Henrik er en som har trengt tid på å få det til. Han har jobbet veldig hardt for denne seieren, så den fortjener han, sier Bjørndalen.

Også Tarjei Bø, som ble nummer 26 gleder seg på lagkameratens vegne.

– Det var ikke min dag, men det er stort for Henrik, som er en som har jobbet livet av seg for å få til dette, sier Bø.

– Det er ikke så mange som har hatt så mye stang ut som ham, så han fortjener alt han kan få. Henrik har jobbet knallhardt for å få til skytingen. Han har ofte mistet pallplassene sine på det, men i dag fikk han endelig ti treff, sier storebror Bø.

Johannes Thingnes Bø klarte å holde Fourcade bak seg i mål, og tok dermed innpå i sammendraget. Fourcade falt på den første runden, og måtte få en ny stav. Han regner selv med at han mistet seieren i fallet.

Thingnes Bø tok innpå seks poeng i verdenscupen før de siste fire rennene. Han ligger nå 39 poeng bak i sammendraget.

Lars Helge Birkeland ble nummer 10, 41,2 sekunder bak L'Abée-Lund. Erlend Bjøntegaard ble nummer 23.

På lørdag er det stafett for kvinnene og 12,5 kilometer jaktstart for herrene. På søndag er det jaktstart for kvinnene, og stafett for herrene.

Sesongen avsluttes med tre konkurranser i russiske Tjumen neste helg.