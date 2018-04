Svendsen avslører framtidsplanene på pressemøte i dag

Syria alene fikk over 1 milliard bistandskroner

Saken oppdateres.

Forrige uke annonserte både Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen at deres innholdsrike karrièrer var over. Nå spekuleres det i at en tredje medaljegrossist kan følge den samme veien.

Skiskytteren Emil Hegle Svendsen har tidligere denne sesongen sagt at han har vurdert å legge ski og børse på hyllen. Klokken 11 i dag skal han holde et pressemøte på Olympiatoppen hvor han kommer til å redegjøre for sin videre karrière.

I OL i Pyeongchang fikk han en individuell bronsemedalje, og viste enorm glede da han møtte pressen etter medaljen. Men samtidig hintet han til at det kan ha vært hans siste mesterskap.

– Jeg er tilfreds med at min kanskje beste periode i karrièren er over, og at karrièren er på hell. Men jeg kan fortsatt ta medalje, og da er det artig, sa han den gangen.

Hegle Svendsen er en av Norges mestvinnende idrettsutøvere. Han har fire OL-gull, tre OL-sølv og en bronse. Han har 12 VM-gull, seks VM-sølv og tre-bronsemedaljer. Han har 36 enkeltseire i verdenscupen, og har vunnet verdenscupen i skiskyting totalt én gang.

Vi følger utviklingen utover dagen.