Hevder Ole Einar Bjørndalen legger opp

Både NRK og TV 2 skriver at Ole Einar Bjørndalen kommer til å annonsere at karrieren er over når han møter til pressekonferanse klokken 11 hjemme i klubbhuset på Simostranda

TV 2 skriver at kilder som står 44-åringen nær har fortalt at budskapet på pressekonferansen er at Bjørndalen nå legger skiene og børsa på hylla

OLE EINAR BJØRNDALEN: Alder: 44 (27. januar 1974 i Drammen) Idrettsgren: Skiskyting Klubb: Simostranda OL-medaljer: 13 (8-4-1) VM-medaljer: 45 (20-14-11) Verdenscupen: 95 individuelle seirer (1 i langrenn), 6 sammenlagtseirer

Medaljegrossist

Det er 25 år siden han gikk sitt første verdenscuprenn i Kontiolahti. 44-åringen fra Simostranda vant sitt første mesterskapsgull i 1998. Siden har han nærmest samlet på medaljer.

Blant annet har han vunnet åtte OL-gull, og har tatt totalt 13 OL-medaljer.

Bjørndalen kan også vise tilbake til 45 VM-medaljer, hvorav 20 gull, samt 95 individuelle seirer i verdenscupen.

Denne vinteren fikk ikke Bjørndalen være med til OL i Pyeongchang. Han hadde ikke prestert godt nok, mente landslagsledelsen. Han reiste likevel til Pyeonchang som en del av støtteapparatet til kona Darja Domratsjeva, som tok sølv og gull under mesterskapet.

«Det har vært en ordentlig møkkasesong», sa Bjørndalen etter sesongavslutningen.

Mange jobbtilbud

Bjørndalen har tidligere uttalt at han ikke vil hoppe rett inn i en trenerjobb etter at karrieren er over. Tilbud har det ikke vært få av for veteranen.

– Jeg har fått en del tilbud de siste årene, men det har vært litt mer nå. Det er jo naturlig når man begynner å bli litt eldre og har litt erfaring, sa Bjørndalen til NTB for to uker siden.

– Å bli trener direkte etter en karriere (som løper) … Så tror jeg at det ikke er helt optimalt fordi man er litt inhabil. Du ser ikke det store bildet. Det er veldig mange veier til å nå målet. Du bør nok få litt avstand til det, for å bli en god trener, la han til.

Avgående IBU-president Anders Besseberg har også lansert Bjørndalen som en mulig etterfølger i vervet. Bjørndalen har også tidligere vært en del av IOCs utøverkomité.

