TV-kameraet plukket opp Olsbus reaksjon etter sensasjonell medalje: – Nei, tuller du?

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/OSLO: Tiril Eckhoff var blant de store favorittene før sprinten i åpningsdistansen i OL, men det var en annen norsk kvinne som dominerte.

For Marte Olsbu gikk ut allerede med startnummer 11. Hun bommet en gang på den første skytingen og akkurat da var det nok få som trodde på OL-medalje.

Det var bare ett problem for alle de andre: vinden.

Forholdene var så krevende at det skulle vise seg at én bom var meget bra. Etter målgang, mens de aller fleste fortsatt var ute i løypen, ble hun intervjuet av Eurosport.

– Det hadde vært så gøy, men jeg tør ikke håpe. Det kommer mange bakfra, jeg vil ikke ta det for gitt. Jeg er veldig fornøyd med et godt løp og et godt utgangspunkt før jaktstarten, sa Olsbu.

– Tuller du?

Men en etter en bommet favorittene. En etter en gikk i mål bak Olsbu. Faktisk var det bare tyske Laura Dahlmeier som gikk bedre.

Og da sølvet var i ferd med å sikres, gikk Olsbu forbi Eurosports reporter. TV-kameraene plukket opp Olsbus reaksjon da reporteren fortalte hvordan det var i ferd med å gå:

– Nei, tuller du? Nei, ikke si det, vi må vente litt til, utbrøt Olsbu før hun gikk videre.

Men det var altså nok. Olsbu gikk inn til sølv, 24,2 sekunder bak Dahlmeier. Tsjekkiske Veronika Vitkova tok bronsen, kun 1,6 sekunder bak Olsbu.

– Jeg var kjempenervøs før start. Jeg måtte bare holde meg til planen og være kald. Jeg er så fornøyd med at jeg klarte å gjennomføre etter planen, sier Olsbu til pressen etter løpet.

Aldri før har Olsbu vært så høyt på en seierspall. Hennes beste plassering i verdenscup var tre tredjeplasser. Hun måtte vente lenge, men sølvet ble til slutt et faktum.

– Det var en ganske fin følelse, men det var forferdelig med tanke på hvor mange som var igjen. Jeg ville ikke ta en medalje på forskudd, sier Olsbu.

– Jeg gikk det jeg hadde, mer krefter hadde jeg ikke, slår hun fast.

Med det sikret hun Norges andre sølv i OL. Tidligere på dagen hadde Marit Bjørgen gått inn til sølv i langrenn.

Eckhoff skuffet

For Tiril Eckhoff gikk det dessverre ikke like bra.

Allerede på de to første skuddene ble løpet ødelagt. Hun skrudde på siktet før det første skuddet, og skrudde så to ganger til før hun hadde fullført serien.

– Jeg er litt usikker. Jeg vil gjerne safe, men det hjalp jo ikke det heller, sier Eckhoff til Eurosport.

Tre bom ble det på den norske favoritten på første skyting. Med en bom også på stående skyting ble det rett og slett en skuffelse for Eckhoff. HUn endte til slutt som nummer 24.

– Det var dritkjipt. Men det er dritkult at Marte gjør som hun gjør. Vi får være glade på Marte sine vegne i dag, sier Eckhoff.

Dagens sprint er også utgangspunkt for jaktstarten på mandag. Olsbu kommer altså til å gå ut som nummer to i den konkurransen.