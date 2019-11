Norges skiskytterstjerne tar pappaperm midt i sesongen

Her er de fem heteste søkerne til rektorstillingen på NTNU

Her er det tettest mellom millionærene

Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor

Det er et tankekors at det bare er de som trenger sitteplassen selv, som reiser seg

Opposisjonen: Må svare bedre for seg

Barnier: – Frihandelsavtale like vanskelig som brexit

Erdogan anklager kurdisk milits for avtalebrudd

Per Sandberg vil bli kultursjef i Longyearbyen

Rødt og SV mener mistillitsspørsmålet står like sterkt etter Hauglies Nav-redegjørelse

Saken oppdateres.

TRYSIL: Det har vært kjent en stund. Forrige sesongs suverent beste skiskytter skal ha barn sammen med sin Hedda Dæhli Bø. Termin er midt i januar. Midt i den travleste verdenscupsesongen. Det betyr sportslig forsakelse.

– Jeg blir hjemme til barnet er født, og så blir jeg hjemme til at vi føler at ting er på stell hjemme. Både Hedda, jeg og barnet skal føle at alt er trygt. Så får vi bare se når det er, sier Johannes Thingnes Bø til Aftenposten.

Norske skiskyttere er på sin siste samling i Trysil før den nasjonale sesongåpningen på Sjusjøen om halvannen uke. Det er gnistrende kaldt i bygda med de mange skiheisene, og snøkanonene går på maksfart. Det betyr også at skiskytterne har fått en treningsløype med snø.

Johannes Thingnes Bø Født: 16. mai 1993 Fra: Stryn Bor: Oslo Sivil status: Gift med Hedda Dæhli Bø Klubb: Markane IL Meritter: 1 OL-gull (20 km Pyeongchang), 2 OL-sølv (Stafett og miksstafett i Pyeongchang). 7 VM-gull, 5 VM-sølv og 2 VM-bronse. Vinner av verdenscupen 2018/19 Antall seiere i verdenscupen: 38

Får prøve noe nytt

26-åringen fra Stryn har fått trent godt, gleder seg til sesongen, men er klar på at det kan bli vanskelig å forsvare sammenlagtseieren i verdenscupen fra foregående sesong.

– Vi er kommet såpass langt i 2019 at du ikke er nødt til å prioritere jobben foran familien. Jeg synes det er fint å kunne gå foran som et eksempel. Det er tross alt det største som skjer, sier han om å bli pappa.

Og selv om han skulle gå glipp av de tre viktige verdenscuprundene i Oberhof, Ruhpolding og Anterselva i januar, klarer han å se det som en mulighet også. I midten av februar er det VM i Anterselva.

– Jeg har aldri forberedt meg til verdenscup ved å stå over renn i forkant av mesterskap slik mange langrennsløpere gjør. Derfor blir dette et nytt prosjekt i år. Skulle det gi suksess i VM, kan det godt hende at jeg kopierer det før OL i Beijing i 2022, sier han.

Lettere som vinner

Suksessen i verdenscupen forrige sesong gjør det også lettere.

– Jeg slipper å havne i den posisjon at jeg skulle ha den gule trøyen til jul for så å ha en fødsel på hjemmebane i januar. Det er det største uansett, men litt rart om du eventuelt må gi opp kampen om den første sammenlagtseieren på grunn av det.

Men han er i høyeste grad innforstått med at det nå er slik. At en mulig seier i verdenscupen kan ryke. Men han har en god plan for hvordan sesongen skal bli uansett.

– Jeg skal være kjempegod i januar og på mitt aller beste under VM i Anterselva.