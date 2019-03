Norges VM-helt var «grisenervøs»: – Akkurat nå er det helt svart

Taket er feilmontert, badene må rives og huset er ikke koblet til kloakk. Solgt 1,1 million kroner over prisantydning

Saken oppdateres.

ÖSTERSUND/BERGEN: Christiansen leverte en suveren avslutningsetappe og førte Norge inn til et klart gull. Før ham hadde Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø alle gjort en solid jobb.

– Dette er utrolig stort for en enkel sjel fra Hallingdal, sier debutanten etter sin første VM-medalje på seniornivå.

26-åringen fra Geilo har hatt en supersesong. Men det å gå ankeretappe for Norge, det var virkelig en mental test.

– Helt rått. Det har ikke sunket helt inn enda. Det var så mye følelser jeg måtte blokkere ut gjennom hele løpet. Det eneste jeg husker er da jeg kom inn på siste skyting. Da syntes jeg det var så stille, for jeg var så fokusert på det jeg skulle gjøre på standplass, sier han.

– Jeg tror at jeg skal bruke litt tid i kveld på å prøve å huske tilbake hva jeg gjorde. Jeg har veldig lyst til å gjøre det en annen gang, så da bør jeg liksom vite hva jeg gjorde. For akkurat nå er det helt svart, sier Christiansen.

Han slet med løs mage og lite søvn før VM-stafetten.

– Jeg pleier ikke å være så nervøs før renn. Men i dag og i går var jeg grisenervøs. Det var mye nerver, følelser, løs mage og høy puls. Umiddelbar hodepine da jeg kom i mål, forteller han.

Gjør ikke krav på ankeretappen

Ankermannen får mye skryt etter at han holdt hodet kaldt.

– Det Vetle gjorde i dag var vanvittig sterkt. Jeg er skikkelig imponert - både av ham og jentene, sa Johannes Thingnes Bø.

Christiansen gjør ikke krav på ankeretappen, selv etter torsdagens oppvisning.

– Absolutt ikke. Johannes er såpass merittert og god at dersom han har lyst på den, så er det greit for meg. Men han skal slite med å kopiere den etappen min i dag, sier Christiansen med et smil foran det norske pressekorpset.

Norges ti siste mixed-stafetter i mesterskap VM 2019: Gull (Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen) OL 2018: Sølv (Olsbu, Eckhoff, Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen) VM 2017: 8.-plass (Olsbu, Eckhoff, Thingnes Bø, Svendsen) VM 2016: Bronse (Olsbu, Eckhoff, Thingnes Bø, Tarjei Bø) VM 2015: Bronse (Fanny Welle-Strand Horn, Eckhoff, Thingnes Bø, Bø) OL 2014: Gull (Tora Berger, Eckhoff, Svendsen, Ole Einar Bjørndalen) VM 2013: Gull (Berger, Synnøve Solemdal, Bø, Svendsen) VM 2012: Gull (Berger, Solemdal, Bjørndalen, Svendsen) VM 2011: Gull (Berger, Ann Kristin Flatland, Bjørndalen, Bø) VM 2009: 4.-plass (Berger, Anne Ingstadbjørg, Lars Berger, Bjørndalen) (©NTB)

To bom, gikk styggfort

Marte Olsbu Røiseland åpnet for det norske laget i blandet stafett, som var den første øvelsen under VM i skiskyting i Östersund.

Den 28-årige austegden hang godt med i sporet inn til første liggende skyting, men her ble det dessverre en grov bom på det fjerde skuddet. Røiseland trengte bare ett ekstraskudd, men ut fra skyting var Norge 17,5 sekunder bak ledende Italia.

Røiseland gjorde alt for å hente igjen de tapte sekundene, og spørsmålet var om hun hadde kjørt seg for hardt inn mot stående skyting. Første skuddet kunne tyde på det, for da ble det bom. Men også denne gang trengte Røiseland bare ett ekstraskudd.

Ut fra andre skyting var avstanden 23 sekunder, men Røiseland gikk som en rakett. Ved første veksling var Norge kun 4,2 sekunder bak Italia.

– Det kjennes kjempebra. Vi visste at vi var medaljekandidater, og det er veldig stort at vi sammen tok dette gullet. Jeg er stolt av alle på laget, sier Røiseland.

Hun var fornøyd med egen innsats.

– Jeg synes at det funker bra fysisk, og jeg kjente meg pigg, sier Røiseland.

Eckhoff beholdt roen

Nå var det Tiril Eckhoff som skulle ut for Norge. Som ventet gikk hun inn i delt ledelse med Italia til liggende skyting.

Mens italieneren bommet to ganger, traff Eckhoff på de fire første. På femte blinken ble det bråstopp, og hun trengte to ekstraskudd. Dermed fikk hun ikke det forspranget det lenge så ut til.

Stafettens kanskje største usikkerhetsmoment var hvordan Eckhoff kom til å gjøre det på stående skyting. I snøværet ble det kun én bom, og Eckhoff nøyde seg med kun ett ekstraskudd. Dermed gikk Norge ut fra skyting i tet sammen med Italia og Sverige.

– Det var som å gå på sandpapir - du får ingenting gratis. Man må kjempe. Men jeg er veldig glad for å ha fått denne gjennomkjøringen, sa Eckhoff etter sin etappe.

Bø-bom skapte spenning

Røiseland og Eckhoff hadde lagt et meget godt fundament for de norske herrene. Først ut var verdensener Johannes Thingnes Bø, som gikk ut i tet sammen med Italia og Tyskland.

De tre gikk inn sammen til liggende skyting, men det var kun Bø som leverte feilfritt. Tyskland og Italia nøyde seg imidlertid med ett ekstraskudd hver, så det var fortsatt de tre i tet med Norge så vidt foran.

Norge brukte sitt desidert sterkeste kort på den tredje etappen, så det var et håp om at Bø skulle skaffe en luke før den siste etappen. Inn til stående skyting var det ti sekunder ned til tyske Arnt Pfeiffer.

Ståendeskytingen startet elendig for Norge med to bom. Heldigvis hentet Bø seg mesterlig inn og traff på de fem neste, og dermed gikk han ut i ledelse foran Tyskland.

– Jeg er veldig fornøyd med etappen. Planen var å treffe på det første skuddet, men det gikk jo ikke. Da røk plan A, og jeg hadde ingen plan B... Men heldigvis berget jeg meg fint inn igjen, sa Bø med et smil.

Norge mot Tyskland

Norges ankermann Vetle Sjåstad Christiansen fikk gå ut som førstemann, 15,4 sekunder foran tyske Benedikt Doll.

Ned til Italia på tredjeplass var det nesten minuttet, så alt tydet på at VM-gullet sto mellom Norge og Tyskland.

Christiansen leverte en superrask liggende serie. Han traff på alt, men det gjorde også Doll. Dermed gikk de ut omtrent likt.

Nå skulle alt avgjøres på stående skyting. Christiansen traff på alt, mens Doll måtte ha flere ekstraskudd. Dermed var han 18,7 sekunder foran Tyskland ut fra skyting.

Den avstanden var det ikke snakk om å rote bort, og Christiansen gikk Norge inn til VM-gull. Dermed har Norge fått en drømmestart på mesterskapet i Östersund.

Tyskland endte 13,1 sekunder bak på sølvplass, mens Italia sikret bronse.