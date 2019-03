Vurderte å droppe skiskyting og satse på roing: – Jeg har kanskje for mye muskler

Thomas droppet ut fra videregående. Nå er han på topp 100-liste over unge ledere

Saken oppdateres.

ÖSTERSUND: I et telt på Sjusjøen for fire og et halvt år siden kom det en slags advarsel fra Tarjei Bø. En melding til oss journalister som ikke var med på alle treninger. Han hadde den høsten sett det som skjedde i kulissene hos norske skiskyttere.

– Se opp for Vetle denne sesongen. Han har vært best i hele sommer, sa stryningen.

Vi gjorde som Bø sa. I hvert fall i et par-tre renn. Men til slutt var det ikke så mye å se opp for. Vetle Sjåstad Christensen ble nok en gang «han der talentfulle» som ikke slo helt til når det ble alvor i voksen alder.

Vetle Sjåstad Christiansen Født: 12. mai 1992 Fra: Geilo Bor: Oslo Klubb: Geilo IL Meritter: 1 VM-gull på mixedstafett i Östersund 2019, medaljer fra junior-VM i 2010, 2011 og 2012. Debuterte i verdenscupen i 2012. 1 seier i verdenscupen, to pallplasser. Ligger akkurat nå på 14. plass i sammenlagtverdenscupen. Han har tidligere sesonger ikke vært bedre enn nummer 43 i sammenlagtcupen.

En trist historie

Ryktet om superformen slo ikke til sesongen etter heller. Ikke for to år siden, ikke for ett år siden. Samme historien. Formsvikt, sykdom og motgang. Helg etter helg har han tilbrakt i skiskytingens 2.-divisjon (IBU-cupen).

Faren lurte på om han skulle legge opp. Selv lurte Vetle Sjåstad Christiansen på om det var noen vits lenger. Men han ga det en sjanse til.

Det angret han ikke på sist torsdag kveld da han gikk ankeretappen i mixedstafetten her i Östersund. Han angret heller ikke da han vant sitt første verdenscuprenn i februar.

Noe av bakgrunnen er en samtale han hadde med Odd-Bjørn Hjelmeset i fjor vår. Overfor idrettssjefen i skiskytterforbundet ga Christiansen klart uttrykk for at dersom han ikke ble best i verden, kom han til å gi seg.

– Da understreket Odd-Bjørn at han selv ikke ble god før han ble 30. Han mente jeg hadde god tid, sier 26-åringen fra Geilo.

Nå har ikke fortsettelsen i Östersund-VM vært helt som starten. Sprinten lørdag ble en slags utladning etter det store gjennombruddet. To bom og bare 31.-plass. Den kommende jaktstarten ble ingen suksess. Men i morgen er det snakk om 20 km, og han håper jo på en stafettetappe lørdag. For ikke å snakke om fellesstarten på VMs siste dag.

VM i Östersund Tirsdag 12. mars: Kl. 15.30: normaldistanse (15 km), kvinner Onsdag 13. mars: Kl. 16.10: normaldistanse (20 km), menn. Torsdag 14. mars: Kl. 17.10: singel mixed stafett Fredag 15. mars: Hviledag Lørdag 16. mars: Kl. 13.15, stafett, kvinner; kl. 16.30, Stafett, menn 17. mars: Kl. 13.15, fellesstart, kvinner; kl. 16.00, fellesstart, menn.

Lettere uten veteranene

Christiansen fikk sin plass på landslaget. Det ble selvfølgelig litt lettere å få den plassen da to av de største ga seg. Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen var borte.

– Først gråt jeg litt da jeg så Emil stå der og fortelle at han skulle legge opp. Han var et forbilde og en god venn de siste årene. Men jeg tenkte jo også at dette gjorde veien min litt enklere. Men veien til verdenstoppen er fortsatt like lang.

Det handlet om å fortsette og gjøre de riktige tingene. Han hadde jo selv skjønt at noe av det han gjorde i treningsarbeidet ikke var helt slik det skulle være. Han som var suveren i oktober, var som regel listefyll når sesongene kom i gang.

– Jeg gjorde noen drastiske grep foran denne sesongen. Jeg ville trene enda hardere for å bli enda bedre. Men med Egil (Gjelland), som har trent langrennsjentene, og Siegfried (Mazet) som har en fransk filosofi, hvor de tar det litt mer med ro og hvor det er mer baguetter og sang enn her hjemme i Norge, ventet jeg med hardtreningen til helt inn mot sesongen. Dette for å ha litt mer krutt om vinteren og ha litt mer på lager, sier Christiansen.

Mazets begeistring

Skytetrener Mazet er en viktig person for Christiansen. Han liker franskmannen, og franskmannen skiskytteren fra Geilo.

– Han er alltid, alltid, alltid en glad mann. Fantastisk humør. Da vi spurte om hva han tenkte om å gå ankeretappen på mixedstafetten, spurte jeg: «Er du redd». Han svarte: «Ja, jeg er redd, men jeg har ventet 25 år på denne sjansen. Selv om jeg er redd, vil jeg gå». Jeg elsker det svaret. Han snakker alltid sant, han er ærlig. Du vet alltid hvor du har ham, sier Mazet.

Ikke padling, men roing

De har fått et samarbeid som virker. Endelig har supertalentet den suksessen som mange unner ham. Men hadde det ikke gått denne sesongen, kunne han fort ha funnet seg en annen sport.

– Gjennom tester på Olympiatoppen har vi funnet ut at jeg har en kropp som er veldig glad i å bygge muskelmasse. Jeg har kanskje for mye muskler til det jeg driver på med. Jeg har prøvd lenge å bli kvitt muskler, men det går ikke. Jeg har kropp og muskelmasse som er laget for roing.

I høst var tanken på sette seg i båten fremfor å ta på seg ski og børse litt større.

– Vi skal ikke utelukke det helt, mente han før sesongen begynte.

Nå er det utelukket. Mens hans søster Tiril Sjåstad Christiansen i forrige uke gjorde det klart at hun definitivt er ferdig som skikjører i konkurranse, og heller satset på å vinne Farmen kjendis, er han på vinnersporet. Hun har vært en av verdens beste i sin idrett.

Nå er det hans tur.