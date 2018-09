– Superdeilig å kjøre utslippsfritt

Saken oppdateres.

Med lengre rekkevidde begynner elbiler å bli noe mer enn et byfenomen. Og da Fjord1 fra nyttår satte inn to elferger på E39-sambandet Lote-Anda, la de samtidig til rette for utslippsfri pendling mellom tettstedene Sandane og Nordfjordeid. Turen tar cirka 35 minutter inkluder kryssingen av Nordfjorden.

Lote-Anda blir kalt verdens første anbudsutsatte elektriske fergestrekning. Det markerer starten på en utvikling der norske myndigheter setter krav i anbudene om at fergene skal være utslippsfrie. Dette igjen er et resultat av Paris-avtalen der Norge har forpliktet seg til kutt i utslipp av klimagasser.

En av dem som har tilpasset seg den nye tid er Ingrid Marie Berg, bosatt på Sandane med lærerjobb på videregående skole på Eid. Da fergetaksten ble satt kraftig opp samtidig som elfergene ble satt inn på sambandet, bestemte hun seg for å sette seg på venteliste for nye Nissan Leaf hos den lokale forhandleren Frydenbø.

Annengenerasjons Leaf kom på markedet i vår. Modellen har vært landets mest solgte elbil i en årrekke. I vår kom den i fornyet utgave med lengre rekkevidde, noe som førte den rett til topps på salgsstatistikken i konkurranse med fossile kjøretøy.

Topper bestselgerlisten

I begynnelsen av mars tok Berg i bruk bilen som ble den klart mest solgte i Norge første halvår, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Til og med juli var det solgt 6771 Nissan Leaf i Norge. Nummer to på listen var VW Golf med 5347 solgte.

– Det var hovedsakelig økonomisk motivert. Jeg har alltid vært en som liker at det brummer under panseret, og ville egentlig ikke ha elbil. Jeg har pendlet denne strekningen i ti år, og kjørte blant annet Mini Cooper i syv år. Men da jeg oppdaget at fergetaksten steg fra 40 til 54 kroner en vei med rabattkort, begynte jeg å tenke meg om. Jeg fant ut at jeg ikke kunne fortsette med fossilbil. Det hadde kostet meg 24.000 kroner i året med fergen med rabattkort. Nå blir det cirka 12.000 kroner i året. Jeg har brukt 150.000 kroner på fergen de ti årene jeg har pendlet. Samtidig blir skattefratrekket for pendlere mindre og mindre. For meg er det nesten borte. Så økonomien i det er selvsagt noe jeg vurderer.

– Sparer 22.000 i året

Regnestykket er at det koster 108 kroner en vei med fossilbil på fergen, med rabattkort er det 50 prosent og med elbil er det halv pris av det igjen. Det vil si at Ingrid Marie slipper unna med 27 kroner hver vei med sin elektriske Leaf. Bilen lader hun enten hjemme eller ved et gratis kommunalt ladepunkt like ved jobben.

– Inkludert besparelser til drivstoff, billigere veiavgift og servicer tror jeg nok at jeg sparer 22.000-25.000 kroner i året på å kjøre denne bilen.

Hun sier følelsen av å kjøre utslippsfritt er en god bonus.

– Det kjennes veldig bra. Superdeilig. Hadde alle som bor i byer kjørt elbil, hadde de hatt frisk luft. Det føles bra å være med på den utviklingen. Men samtidig er der noen momenter som gjør meg usikker. Det er uklart hva som vil skje når alle batteriene på elbiler en gang skal skrotes. Jeg håper det er mulig å resirkulere på en miljøvennlig måte.

Fakta Utviklingen av elektriske kjøretøy på fergestrekket Lote-Anda 2015: 4219 elbiler. 388.328 biler i kategorien 5–6 meter. Andel elbiler 1,09 prosent 2016: 6142 – 399.531, andel 1,54 prosent 2017: 9189 – 410.776, andel 2,24 prosent *På grunn av at noen fylkeskommuner har tatt full pris for elbiler siste året, finnes det ikke fullstendige nasjonale tall for utviklingen Kilde: Fergedata

Elbildobling på to år

Fergebillettør Trond Eide sier han merker utviklingen med flere elbiler godt.

– Det har vært en tydelig økning. Særlig siste året. Det gjelder både folk som pendler, men også de som kjører over lengre distanser med elbiler med god rekkevidde, spesielt Tesla.

Statistikk fra fergedata hos Statens vegvesen underbygger inntrykket til fergebillettøren. Antall elbiler er doblet på to år, men i fjor utgjorde elbiler fortsatt bare 2,2 prosent i klassen for personbiler.

Bil nummer én

Elbilen er den eneste bilen Berg har. Hun har testet den på flere langturer i sommer, og har samlet flere interessante erfaringer.

– Jeg har kjørt 372 mil med elbilen i sommer. Blant annet kjørte jeg Sandane-Bergen-Oslo-Sandane. Og Sandane-Nordmøre-retur. På turen til Bergen og Oslo kjørte jeg 140 mil, og ladet for 340 kroner tilsammen. Da ladet jeg også hos venner. Samlet har jeg ikke ladet for mer enn 500 kroner i sommer. Tur-retur Nordmøre tok jeg tilsammen ti ferger. Så jeg har spart mye. Men det tar ekstra tid, og du må planlegge bedre når du kjører elbil. Jeg bruker apper for å finne ladepunktene. Særlig bruker jeg mye «Grønn kontakt»-appen. I praksis stopper du og lader til 80 prosent. Prisen er 2,50 pr. minutt. Det tar maksimalt en time. Etter 80 prosent går det senere, og dermed blir strømmen også dyrere.

– På Geilo opplevde jeg dessuten at det var kø på ladestasjonen jeg kom til. Da måtte jeg bare kjøre videre. Og en gang på Kaupanger måtte jeg stoppe en halv time og lade i en vanlig stikkontakt fordi alle alarmene blinket. Jeg fikk ladet nok til å komme meg til hurtiglader i Sogndal.

– Vil stoppe opp uten incentiver

Selv om elbiler får stadig bedre rekkevidde, tror Berg at avgrensingene disse bilene fortsatt har, gjør at salget vil stoppe opp om de økonomiske incentivene blir trukket tilbake.

–Ja, erfaringene mine på langturer gjør at jeg tror det. Det går på rekkevidde og at nettet av ladepunkter ikke er bygget nok ut. Men til min bruk som pendler fungerer bilen helt topp. Bilen kostet meg 288.000 kroner, og jeg føler jeg har fått mye for pengene. I sommer kjørte jeg Sandane-Bergen uten å lade (255 km), da hadde jeg fortsatt tre mil igjen. Så det er bra rekkevidde om sommeren. Men 370–380 km som den er oppgitt til, er ikke realistisk. Jeg fikk også testen den i kulde i mars, da var den faktiske rekkevidden 180 km.

Det er 40 kWh batteripakke på Bergs Nissan Leaf. Om ikke lenge blir Leaf lansert med 60 kWh batteripakke, noe som vil øke rekkevidde ytterligere.

*I en stor test av rekkevidde på 10 elbiler gjennomført av Autobest i Spania i sommer, først omtalt i Bil og Motorbloggen, klarer Nissan Leaf 80 prosent av oppgitt rekkevidde. Med et gjennomsnitt på 227,99 km leverer den norske bestselgeren et av de svakere resultatene målt mot oppgitt rekkevidde (378 km). Testen er foretatt med blandet kjøring og med vanlig bruk av klimaanlegg.

Flere vurderer elbil også i distriktene

Bilanalytiker Anders Hovde i Kantar TNS har nylig gjennomført en analyse for Harald A. Møller der det kommer frem at fire av ti i Hedmark trolig velger elbil som sin neste bil.

– I takt med at bilene blir bedre, øker interessen også utenfor byene. Mange har sittet på gjerdet, i tidligere undersøkelser har det vært stor «vet ikke»-andel. Vi ser at med nye modeller med bedre rekkevidde har mange bestemt seg. Men fortsatt er det flere i sentrale strøk som sier at deres neste bil trolig blir elbil. Her sier seks av ti i undersøkelsen at de regner det som sannsynlig. Totalt sier halvparten av de 2000 spurte at de tror deres neste bil blir elbil, sier Hovda om undersøkelsen han har gjort på oppdrag for importøren av Volkswagen, Audi og Skoda.

– Det er to ting som går igjen i svarene når folk gjør vurderinger for eller mot elbil. Det ene er lave avgifter som gjør at de blir økonomisk gunstig. Det andre er rekkevidde. De som sier de ikke vil ha elbil, begrunner det med at de fortsatt ikke har nok rekkevidde for deres behov, de vil ha firehjulstrekk, de er usikre på bilenes vinteregenskaper og det går på plass.

– Det er fortsatt slik at ladesystemet ikke er godt nok bygget ut. På mindre steder er det en utfordring at det ikke bor så mange mennesker samtidig som det krever høye investeringer.