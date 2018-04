BMW X2: – En passe forfengelig bil

Ikke kroken på døra for pensjonistene

Utvalget av små SUV-er begynner å bli formidabelt, og den siste tiden har flere produsenter kommet med biler som ønsker å være en del av glasuren i segmentet.

I år har Volvo kommet med XC40, Jaguar med E-Pace og BMW med X2. Små SUV-er som legger seg i det øvre sjiktet av segmentet. For de to første er det merkenes første forsøk i sjangeren, mens BMW fra før av har X1.

Og nå kommer det som er litt rart: X2 er mindre enn X1.

Modellene deler samme platen i bunnen, men kortere overheng foran og bak gjør at X2 ikke er like lang.

Dermed er X2 BMWs minste SUV, og den vil altså inn i den kule gjengen av i segmentet. Utvendig har de da også truffet godt på detaljene. Der X1 er en ganske traust bil, har X2 blitt riktig så tøff.

Særlig hekken er kul og gir bilen en litt bredbeint holdning. Den har ikke blitt merkelig, slik storebrødrene X4 og X6 er, der det ser ut som man har sluppet et combicoupé-karosseri ned på et SUV-understell.

Tekniske data: BMW X2 xDrive20d Pris: 511.300 kroner Pris testbil: 685.800 kroner Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1995 ccm. 190 hk v. 4000 o/min. 400 Nm v. 1750 o/min Aks: 7,7 sekunder Toppfart: 221 km/t Forbruk: 0,46 l/mil Utslipp: 124 g/km CO₂. 29,4 mg/km NOx Bagasjerom: 470 liter LxBxH: 4360/1824/1526 mm Egenvekt: 1600 kilo Tilhengervekt: 2000 kilo

Kul kompaktbil

På sett og vis er X2 litt tøysete, for den er knapt mer praktisk enn en helt vanlig kompaktbil, bare en god del dyrere.

Det eneste man får ekstra, er noe mer bakkeklaring og bitte litt høyere sittestilling, men i god BMW-tradisjon kan man sitte lavt hvis man ønsker det.

Det som er kult med mange av bilene i denne sjangeren, er at produsentene ser ut til å ta seg litt morsomme friheter, noe de ikke tør når bilene blir litt større.

Nå skal det sies at BMW er ganske konservativ her, det er mange andre som kan byr på mer spektakulære løsninger, men X2 har likevel blitt den kule kompaktbilen som BMW inntil nå aldri har hatt.

Både komfortabel og sportslig

Samtidig ser Volvos XC40 stiligere ut, og Jaguars lille E-Pace har noe litt bøllete over seg som X2 ikke helt matcher.

Ett sted eksellerer X2 sammenlignet med de to nevnte bilene: Den er både komfortabel og sportslig. XC40 er bare komfortabel, og ikke særlig sportslig, mens E-Pace har ofret komforten til fordel for sportslig moro.

Her er BMW gode, de klarer å finne denne ideelle balansen gang etter gang, mens de fleste andre faller ned på en av sidene. X2 har et lavere tyngdepunkt enn X1 og litt raffere oppsett på fjærer og dempere. Den er stivere, men det har altså ikke ødelagt komforten.

Det er blitt en gøyal bil å kjøre, og testbilens dieselmotor på 190 hestekrefter gir den bra med punch.

Null til hundre på 7,7 sekunder er kvikt. Ut fra dagens bilklima vil det nok være lurere å gå for versjonen med en tilsvarende bensinmotor og pris.

Imponerende forbruk

Det bensinbilen ikke vil klare, er et like lavt forbruk som X2 med testbilens dieselmotor. Den var faktisk temmelig imponerende.

Etter bruk i kulde og slaps i én uke, med både by- og langkjøring, uten noen form for gjennomtenkt økonomikjøring, la den seg på 0,6 liter pr. mil. Det er godt under testresultatene med XC40 og E-Pace med motorer i samme størrelse.

Semipraktisk

Ser man på vinduene, skjønner man at det er noe begrenset sikt bakover og en ganske solid dødvinkel. Praktiske saker som blir ofret når image er viktig.

Bagasjerommet i X2 er 35 liter mindre enn i X1, og bilen er mye dyrere enn en BMW 1-serie med samme motor.

BMW X2 er tilgjengelig med to bensinmotorer på 140 og 192 hestekrefter. Dieselalternativene er 150, 190 og 231 hestekrefter. Man kan også velge mellom forhjulstrekk og firehjulstrekk. Billigste utgave starter på rett over 400.000 kroner, en 140 hesters bensin med forhjulstrekk.

Fornuftsmessig er det ikke så lett å anbefale en bil som dette. En semipraktisk bil til en ganske voksen sum, akkurat som E-pace og XC40, men den er jo ganske kul.

Er man passe forfengelig, uten hverken stor hund eller stor familie, vil BMW X2 være en perfekt bil.

Pluss og minus

+

Tøft utseende

Gode kjøreegenskaper

–

Ikke så praktisk

Prisen